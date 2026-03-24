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藍籲發布緊急命令加速重啟核三 卓榮泰：目前沒討論

中央社／ 台北24日電

國民黨呼籲總統發布緊急命令，優先重啟具備運轉條件的核三廠，投入供電。行政院長卓榮泰今天表示，緊急命令的發布有一定的程序，非常嚴謹，目前沒有提到或討論到要發布緊急命令。

總統賴清德21日說，核二、核三具重啟運轉條件。國民黨表示，鑑於當前中東局勢險峻，鄭重呼籲民進黨政府，請賴總統立即發布緊急命令，精簡行政程序，優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，國民黨立委游顥說，現在中東戰事嚴峻，台灣確實有電力缺口，如果依照核管法的三階段步驟，核三廠重啟要等到2028年，是否可能透過總統發布緊急命令，加速核三廠重啟。

卓榮泰答詢指出，緊急命令的發布有一定的程序，非常嚴謹，目前沒有提到或討論到緊急命令。目前政府努力穩定3到6月的油氣，也全力進行下半年的規劃，朝更多元的國際市場，搶更多的貨，甚至開發新的合作契約。

卓榮泰說，以目前政府所用的方式，如果上半年、下半年的能源儲備都安全且有餘裕，國際情勢有所轉變，發布緊急命令的討論或許可以不必發生。

游顥追問，如果情況失控，還是必須要討論發布緊急命令，同時未來新式核能是否可能興建核五廠。卓榮泰說，緊急命令是憲法賦予總統跟政府的基本權力；至於新式核能要叫做什麼名稱，目前沒有定論。

未來2個月是否會延續油價緩漲機制，穩定油價跟民生物價。卓榮泰表示，國際情勢風吹草動，政府也立即向其他國家展開多元方式，搶更多的貨。這都有計算公式，政府有雙緩漲的機制，一是亞鄰最低價，一是中油吸收，這次又特別啟動專案緩漲機制，目前還看不到停止專案緩漲的狀況，可能還要持續一段時間。

賴總統 民進黨政府 核三廠

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