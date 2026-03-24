快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

重啟核電綠支持者炸鍋 莊瑞雄：政府須確保供電 未來仍需對話

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄（中）。記者曾吉松／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄（中）。記者曾吉松／攝影

賴清德總統指「核二三具重啟條件」引發反核的綠營支持者不滿，媒體評論人黃暐瀚也示警民調恐因此下滑。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄指出，一個負責任的政府必須為長期經濟發展，確保供電無虞，但民進黨長期追求「非核家園」，對安全、核廢處理有堅持，未來仍需更多社會對話。

民進黨團今舉行輿情記者會，對於近日核能爭議是否衝擊民調。莊瑞雄說，可以想像社會上出現正反意見，最不會有意見的應該是長期支持國民黨的民眾，因藍營向來擁抱核能，儘管有言之成理之處，比如核能發電最便宜，但發電成本必須算入考慮核安、核廢處理，絕非最便宜的發電方式。

莊瑞雄指出，國際上許多國家都在發展多元能源政策，但台灣長期爭論核廢料何去何從、如何處理，且此次並非討論新建核電廠，而是要去重啟已除役的老核電廠，又將涉及過往爭論的老問題。

莊瑞雄表示，一個負責任的政府必須為長期經濟發展，確保供電無虞，而民進黨長期追求「非核家園」價值，安全是絕對必須堅守的原則，至於核廢料隨著科技發展是否有解，目前不得而知，「民進黨這樣的原則要去把它突破，在立法院黨團來看其實也不容易，才認為要跟社會有更多對話」。

對於重啟核能是否與缺電有關，莊瑞雄指出，這凸顯出各界期待不同，產業也會期待政府是否未雨綢繆，為下階段產業發展確保用電足夠，目前政府稱2032年供電無虞，但外界也會「那之後怎麼辦」，才會政府後續的方案出來。

莊瑞雄表示，站在政府立場，必須因應局勢演變、突發狀況，外界或許有不同的解讀，民進黨也勇於接受各界質疑跟承擔批評，但他要強調，相信國人與民進黨立場一致，若沒有核能安全、社會上沒有共識、核廢料沒有解方，要在台灣重啟動核電，相信也是件不容易的事情。

經濟發展 供電 黃暐瀚

延伸閱讀

賴總統「返核」 張景森：反核團體應提發電方案

藍促修法刪非核家園條文 綠：推動能源多元化

民進黨團：賴總統談話為因應「萬一」批賴「貿然重啟核電」是錯誤解讀

重啟核電…李文忠籲辦大辯論 詹順貴批牽拖「當人民笨蛋」？

相關新聞

核二核三重啟 羅智強酸民進黨：原來是「返」核

賴清德總統宣布核二、核三重啟具備條件，引起議論。立法委員羅智強今早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街，受訪時酸，民進黨是渣男話術，當初選舉標舉「我是人我反核」，原來是誤會，賴清德告訴大家反是重返的返。

卓榮泰：反核這個議題 不是所謂的神主牌

賴清德總統日前提及台電公司將送核二、核三重啟報告至核安會審議，引發外界譁然。國民黨立委萬美玲今質詢時提及，民進黨過去抱著「非核家園」神主牌，如今政策大轉彎，有無事先討論過？行政院長卓榮泰表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，且一個政策要形成及法律變更，都跟部會有充分討論。

重啟核電綠支持者炸鍋 莊瑞雄：政府須確保供電 未來仍需對話

賴清德總統指「核二三具重啟條件」引發反核的綠營支持者不滿，媒體評論人黃暐瀚也示警民調恐因此下滑。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄指出，一個負責任的政府必須為長期經濟發展，確保供電無虞，但民進黨長期追求「非核家園」，對安全、核廢處理有堅持，未來仍需更多社會對話。

卓揆指未討論緊急命令 重啟核電 「核五」經部未定論

賴清德總統近日拋出「重啟核電」相關議題，因應中東戰事影響能源供應，外界關注是否透過「緊急命令」加快重啟。行政院長卓榮泰表示，緊急命令的發布，有一定的程序，是非常嚴謹的，目前沒有討論到。至於未來若採納新式核能，是否可能興建核五（發電廠），經濟部尚未定論。

盧秀燕曝訪美內幕「美主動提台灣能源問題」 賴總統應該知道更多

賴清德總統日前宣布核二廠、核三廠符合重啟標準，台電公司月底將提計畫到核安會。台中市長盧秀燕今天透露，3月訪美時，美方有主動提及台灣的能源電力問題，儘管沒有具體提到核能，但有表示擔憂；賴總統身為國家領導人，美方應該也跟他討論過，「掌握資料應該比我們還多」。

賴總統突拋「重啟核電」事前談過？卓揆：有充分討論

賴清德總統近日拋出「重啟核電」相關議題，外界關注，事前是否已跟行政團隊溝通討論。行政院長卓榮泰表示，《核管法》修法之後，政府會啟動必要程序；在形成政策時，以及依照法律變更之後，都跟部會有充分討論。至於「非核家園」存廢，法律還在，只是把年限拿掉而已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。