重啟核電綠支持者炸鍋 莊瑞雄：政府須確保供電 未來仍需對話

賴清德總統指「核二三具重啟條件」引發反核的綠營支持者不滿，媒體評論人黃暐瀚也示警民調恐因此下滑。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄指出，一個負責任的政府必須為長期經濟發展，確保供電無虞，但民進黨長期追求「非核家園」，對安全、核廢處理有堅持，未來仍需更多社會對話。

民進黨團今舉行輿情記者會，對於近日核能爭議是否衝擊民調。莊瑞雄說，可以想像社會上出現正反意見，最不會有意見的應該是長期支持國民黨的民眾，因藍營向來擁抱核能，儘管有言之成理之處，比如核能發電最便宜，但發電成本必須算入考慮核安、核廢處理，絕非最便宜的發電方式。

莊瑞雄指出，國際上許多國家都在發展多元能源政策，但台灣長期爭論核廢料何去何從、如何處理，且此次並非討論新建核電廠，而是要去重啟已除役的老核電廠，又將涉及過往爭論的老問題。

莊瑞雄表示，一個負責任的政府必須為長期經濟發展，確保供電無虞，而民進黨長期追求「非核家園」價值，安全是絕對必須堅守的原則，至於核廢料隨著科技發展是否有解，目前不得而知，「民進黨這樣的原則要去把它突破，在立法院黨團來看其實也不容易，才認為要跟社會有更多對話」。

對於重啟核能是否與缺電有關，莊瑞雄指出，這凸顯出各界期待不同，產業也會期待政府是否未雨綢繆，為下階段產業發展確保用電足夠，目前政府稱2032年供電無虞，但外界也會「那之後怎麼辦」，才會政府後續的方案出來。

莊瑞雄表示，站在政府立場，必須因應局勢演變、突發狀況，外界或許有不同的解讀，民進黨也勇於接受各界質疑跟承擔批評，但他要強調，相信國人與民進黨立場一致，若沒有核能安全、社會上沒有共識、核廢料沒有解方，要在台灣重啟動核電，相信也是件不容易的事情。