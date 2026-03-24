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核二核三重啟評估 許舒博：穩定供電產業界樂觀其成

中央社／ 台北24日電

總統賴清德日前指出，核二、核三具重啟運轉條件，月底將送核安會審議。全國商業總會理事長許舒博今天表示，面對AI產業帶動用電需求大幅成長，產業界對政府評估重啟核能電廠持正面態度，核能應納入多元發電選項，以確保電力穩定供應。

許舒博今天接受廣播節目「嗆新聞」專訪指出，經濟部早在1、2個月前即已針對核二、核三重啟進行相關評估與作業，對產業界而言這是務實作法，尤其隨著AI技術快速發展，數據中心（Data Center）用電需求遠高於傳統產業，若電力供應無法穩定，恐影響外資來台投資意願，進而限制經濟發展。

許舒博指出，核二、核三電廠約占全台電力供應1成，在緊急情況下可作為穩定電力來源，產業界普遍樂觀其成。

針對3月底即將召開的電價費率審議委員會，身兼委員的許舒博表示，以現況來看很難支持4月調漲電價，因為電價一旦調漲，往往帶動民生物價上升且難以下修，「油電雙漲、萬物齊漲」，對小吃業等基層產業及民眾生活衝擊很大，政府應優先穩定民生，若僅為短期油價波動，建議由政府在可承擔範圍內吸收。

在水資源議題方面，許舒博重申應推動「海岸水庫」構想，透過在河川出海口截流淡水供工業使用，將高山水源保留給民生，以因應氣候變遷及經濟成長帶來的能源挑戰。

談及今年經濟成長展望，許舒博表示樂觀，台灣成長動能主要集中於AI及高科技產業，傳統產業如自行車、五金與機械業仍面臨經營壓力，整體並非「百業皆旺」。他並觀察到貧富差距擴大，導致消費市場呈現兩極化趨勢。

許舒博 傳統產業 核二

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