卓揆指未討論緊急命令 重啟核電 「核五」經部未定論

賴清德總統近日拋出「重啟核電」相關議題，因應中東戰事影響能源供應，外界關注是否透過「緊急命令」加快重啟。行政院長卓榮泰表示，緊急命令的發布，有一定的程序，是非常嚴謹的，目前沒有討論到。至於未來若採納新式核能，是否可能興建核五（發電廠），經濟部尚未定論。

卓榮泰24日赴立法院進行總質詢備詢。

立委游顥質詢問及，依照勞動部長洪申翰過去對核能的立場，現在賴總統預計重啟核能，「你可以支持他嗎？」洪申翰回應，他現在在行政部門，對於非其部會、非他執掌政策的業務，尊重行政院，「我現在在勞動部工作，所以我現在執掌的，就是跟勞動政策有關的業務。」

游顥提問，將來若中東戰事一發不可收拾，有可能透過緊急命令，來加快目前《核管法》所規定的核三要到2028年才能重啟嗎？卓榮泰說明，緊急命令的發布，有一定的程序，是非常嚴謹的；目前沒有討論到，緊急命令是否要在什麼時候進行，這是一個很多前提的假設性問題。

至於未來會不會以緊急命令加速重啟核能？卓榮泰說，現行能源調度，如果上半年到下半年的貨源都安全、餘裕，加上未來國際情勢若有所轉變，「超越這個討論的過程，或許可以不必發生」，目前是沒有討論。

游顥詢問，未來若採納新式核能，是否可能興建核五（發電廠）？龔明鑫一度以為是「核武」，隨後表示，如果是新式核能，未來發電廠名稱，現在並沒有定論；只是未來有關新式核能的討論，希望能跟世界同步。游顥追問，核五廠的可能性是存在的嗎？龔回應，現在不做這樣的表示。

至於是否往新式核能方向來研究，龔明鑫表示，若未來新式核能可以進到商轉，而且沒有核安疑慮，也沒有核廢料那麼難處理的問題，社會有共識都能接受，當然政府必須站在世界潮流之中。