核二核三重啟 羅智強酸民進黨：原來是「返」核

賴清德總統宣布核二、核三重啟具備條件，引起議論。立法委員羅智強今早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街，受訪時酸，民進黨是渣男話術，當初選舉標舉「我是人我反核」，原來是誤會，賴清德告訴大家反是重返的返。

羅智強酸，之前曾聽過一個笑話，男生對女生發下山盟海誓要長長久久，一定會娶你照顧一輩子，但是結婚後領了證，隔天就辦離婚，當女生質疑說謊時，男生說，「我有答應要娶你、我有做到啊，只是娶你之後隔天就離婚。」這就是民進黨為當初非核家園的渣男辯護。

他說，當初民進黨標舉「我是人我反核」，原來是大家誤會，賴清德告訴大家反是重返的返。但很遺憾，過去這十幾年的非核家園，用了大量的國家財政堆出來的謊言，截至現在已虛耗了將近7500多億元，如今核二、核三重啟要花好幾千億元，這就是錯誤能源政策所要付出的代價。

羅智強說，事實證明了國民黨是比較誠實、專心放在執政的政黨，面對所謂有關能源政策，甚至當時發生日本311海嘯而產生非核社會情緒，國民黨在能源政策始終是減碳優於非核，堅持正確政策政黨，即便受到選舉損失、民怨，但是知道長遠計畫要走這條路。

他也說，前總統蔡英文以前稱自己任期只到2024年，就不是她的事，確實很誠實，「2025年我做到了啊，只是2026年我放棄了。」所以現在2026年宣布要重啟核電，大家把這件事情考慮進去，台灣需要什麼樣的執政政黨，「治理國家的政黨，起碼從誠實開始不要騙大家。」