盧秀燕曝訪美內幕「美主動提台灣能源問題」 賴總統應該知道更多

賴清德總統日前宣布核二廠、核三廠符合重啟標準，台電公司月底將提計畫到核安會。台中市長盧秀燕今天透露，3月訪美時，美方有主動提及台灣的能源電力問題，儘管沒有具體提到核能，但有表示擔憂；賴總統身為國家領導人，美方應該也跟他討論過，「掌握資料應該比我們還多」。

盧秀燕今天赴議會備詢前受訪表示，此前訪美行，與美方討論的議題非常廣泛且深入，其中有一題就是台灣的能源電力；根據美方長期了解，台灣有電力不足問題，影響民生與產業用電，也會引起國安問題，因此美方在這方面有表示關切。

盧秀燕指出，事實上在她出訪之前，就有美國的朋友表達過很多次對台灣電力的擔憂，這次出訪美方沒有具體表達希望台灣重啟核能，但的確提出對台灣電力不足的憂心。

外傳賴清德總統的核能政策是受到美方施壓。盧秀燕認為，她並非當事人，無法回答賴是否受到施壓，但如果連她都會接到美方在這方面的意見，相信賴總統身為國家領導人，美方應該也跟他討論過，賴總統掌握到的資料，應該也比她掌握到的還要多。