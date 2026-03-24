賴總統突拋「重啟核電」事前談過？卓揆：有充分討論

賴清德總統近日拋出「重啟核電」相關議題，外界關注，事前是否已跟行政團隊溝通討論。行政院長卓榮泰表示，《核管法》修法之後，政府會啟動必要程序；在形成政策時，以及依照法律變更之後，都跟部會有充分討論。至於「非核家園」存廢，法律還在，只是把年限拿掉而已。

卓榮泰24日赴立法院進行總質詢備詢。

立委萬美玲質詢提及，民進黨政府過去一直抱著「非核家園」神主牌，不過賴總統最近說「感謝立法院通過《核管法》」，國家政府一定要依法行政。她詢問，如此政策大轉彎，是否跟卓榮泰事前討論過？

卓榮泰回應，反核不是神主牌，而是在過去，從環境保護的年代，一直到發生多起核能事件之後，整個社會、全球興起對核能檢討的觀念，所以它不僅僅是神主牌。

至於賴總統談及重啟核電前，是否事前跟卓榮泰討論過。卓說明，本會期施政報告當中，已經提到，在《核管法》修法之後，政府會啟動必要程序。在形成政策時，以及依照法律變更之後，都跟部會有充分的討論。

萬美玲表示，賴總統感謝立法院通過《核管法》，不過，當時所有民進黨立委是全數投下反對。卓榮泰重申，只要在立法院當中，對一個議題的討論，是經過民主的程序、表決，沒有違憲、違法，那就是國家的法律，「所以我們尊重」。

對於萬美玲希望卓榮泰向當時通過《核管法》的在野黨立委道謝，卓表示，《核管法》修法通過之後，就是國家的法律，政院都依法執行，總統也公布了，這都沒有問題；重點在於，法律通過之後，行政部門有沒有認真依法執行。

萬美玲提問，賴總統說重啟核電是因應現況的務實考量，其中包括AI發展所需要的電力，超過原來的預估，但AI發展已經好一陣子，政府為何堅持去年還要非核家園？

卓榮泰表示，從今年520賴總統上任之後，政府就一直跟經濟部、台電啟動所有的檢查機制，也都一直告訴大家，在2032年之前供電無虞，當時就已經把AI發展算在裡面了。現在供電還是相當安全。

卓榮泰指出，現今國際情勢變化非常快，有關稅談判、內需增加、國際戰爭情勢。戰爭之後，可能需要一段時間，才會恢復整個國際上油氣供應的秩序。我方預作準備，備而不用那最好，萬一要用，就有備無患。

萬美玲說，賴總統也提到，地緣政治關係，台灣的電力建置應該要有能源韌性。卓榮泰解釋，過去台灣一直有安全的油、氣存量，是法定的存量，這都沒有問題。但最近幾年，中共的艦機一直在侵擾台灣，政府必須為台灣的安全，預作更多防範措施。

有關「非核家園推動專案小組」是否將廢除，卓榮泰說明，「非核家園」還是在法律當中應有的，只是把年限拿掉而已。這個小組沒有廢不廢的問題，未來如果新式核能被大家接受，全世界通用，新式核能的用途，台灣如果可以也討論使用，那就是另外一個境界了。

萬美玲談及，本周五電價審議委員會就要開會，電費是否凍漲？卓榮泰說，國際情勢現在非常緊張，變化快速，每天都有不同討論。全社會都看到，國營事業單位在這段時間以來，對穩定物價、安定社會，事實上做了很積極的努力。電價是否凍漲，屬於電價審議委員會的職責，尊重專業。

油價方面，中油這三周已經吸收65億元漲幅，各界關注下周油價是否大漲。卓榮泰指出，今天國際油價就有一點跌幅了。國際情勢變化真的很多，政府隨時緊盯國際油價，依照公式在計算，如果算出有超越大家的負擔，那中油、經濟部還會啟動新的機制。