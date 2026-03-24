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卓榮泰：反核這個議題 不是所謂的神主牌

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，與經濟部長龔明鑫（右）說明能源相關議題。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，與經濟部長龔明鑫（右）說明能源相關議題。記者曾學仁／攝影

賴清德總統日前提及台電公司將送核二、核三重啟報告至核安會審議，引發外界譁然。國民黨立委萬美玲今質詢時提及，民進黨過去抱著「非核家園」神主牌，如今政策大轉彎，有無事先討論過？行政院長卓榮泰表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，且一個政策要形成及法律變更，都跟部會有充分討論。

立法院會今邀卓榮泰率部會首長進行施政報告及備詢，卓榮泰表示，反核這個議題不是所謂的神主牌，而是過去從環境保護的年代一直到發生多起的核能事件後，整個全球興起這樣一個對核能檢討的觀念，「它不是神主牌。」

卓榮泰答詢，他在這個立法院會期的施政報告當中，已經有提到在核管法修法後，政府會啟動必要程序，且一個政策要形成及法律變更後，都會跟部會有充分討論。

萬美玲接著說，去年立法院通過核管法，但當時民進黨立委是全數投下反對票，而在野黨卻還面臨被大罷免，院長是否該表達對在野黨的感謝與道歉？卓榮泰表示，他曾說過，只要在立法院中對一個議題的討論是經過民主的程序、表決，沒有違憲違法，那就是國家的法律。

針對萬美玲要求卓應對在野黨當時被汙衊、被罷免而道歉，卓榮泰僅說，立法院通過很多法律，政府都依法執行，總統也公布了，這個都沒有問題，重點在於法律通過後，行政部門有沒有認真的依法行政。

萬美玲話鋒一轉提到電價因國際局勢上漲，卓榮泰說，國際情勢現在非常緊張，變化非常快速。每一天都有不同的討論，至於凍不凍漲是屬於電價審議委員會的職責，「我們尊重專業」，但他相信在國營事業做這麼多積極穩定電價跟安定社會狀況後，大家同樣在一個生活空間，一定會以此這樣的方向去思考；另外過去台灣的油、氣一直有安全且法定的存量，但最近幾年中共的艦機一直在侵擾台灣，必須為台灣的安全，預作更多的防範措施。

對於萬美玲問及既然現在要重啟核電，行政院裡有一個非核家園推動專案小組，如今是否該廢掉？卓榮泰說，非核家園還是在法律當中應該有的，只是把那個年限拿掉而已，所以非核家園如果將來再生能源，甚至新式能源都能夠用，目前沒有這個廢不廢的問題，但未來如果新式核能夠被大家接受的話，全世界商用，那新式核能的用途，台灣如果可以也討論使用的話，那就是另外一個境界了。

核安會 環境保護 萬美玲 核能 卓榮泰

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