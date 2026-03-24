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核電何時重啟？卓榮泰：修法只是多個選項仍須遵守三原則

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

核電重啟議題再度備受關注，對此，行政院長卓榮泰24日表示，立法院在修正《核管法》之後是多了一項選擇，但此選擇也必須在核安無虞、核廢有解、社會共識三原則底下才有辦法依照程序往前走，目前僅是在最開始的初步程序，另外2032年基本我國能源供給無虞的，然國際情勢瞬息萬變，對於影響層面現在是無法評估的。

卓榮泰24日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體採訪時被問及，核電重啟議題，他回應，整個社會對於能源的問題，確實有不同的討論跟關注，經濟部、台電持續說明，在2032年我國基本上能源的供應是不虞匱乏，但是國際情勢現在是變化萬端，戰事什麼時候能夠結束，以及結束之後影響多大，都不是現在能夠評估的。

卓榮泰說，立法院在修正《核管法》之後是多了一項選擇，那這項選擇也必定在政府強調的核安無虞、核廢有解、社會共識三原則底下才有辦法依照程序往前走，那這個程序現在已經進到最開始的初步程序，也就是說台電在自主安全檢查之後，會在最近也提出再運轉計畫，會送請經濟部，那審定之後，會送交核安會，這個是最初步的一個步驟，那往後還有很長的過程要走。

卓榮泰說，核安會有多層的專家做多項的一個管控跟審查，時間有多長，以及自主安全檢查，整個設備老化、汰舊換新的程度以及速度有多少？現在都不是可以在這裡預估的，因此只希望說按照核安的三原則，一一按照必須的程序逐步的向前走，有備而無患。

至於電價的問題，卓榮泰強調，最近大家都看到了國營事業單位對於穩定物價、安定社會做了極大的貢獻。電價的問題就交由電價審議委員會，在整個社會的氣氛底下，請他們做出審慎的決定。

此外，卓榮泰也說，中油的同仁跟都是國家的人民，人民之間多一點感恩，多一點祝福、關懷都是好事，同時在整個過程當中，都看到台灣中油所有的同仁在國際市場上去穩定油氣的來源非常努力，在現貨市場上也去爭取更多的來源，同時吸收大幅度的漲幅，這都是大家看到的，所以應該給他們多一點的溫暖，這樣就好了。台灣中油為大家加油，大家為台灣加油，謝謝。

中油 核電 台電

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