卓榮泰：2032前能源供應無虞 核電重啟依三原則推進「有備無患」

賴清德總統指「核二三具重啟條件」，被質疑為將來缺電解套，行政院長卓榮泰今（24）日指出，政府持續說明，2032年前能源供應不虞匱乏；他強調，立法院修正核管法後僅是多了一項選擇，且必定在三原則（核安無虞、核廢有解及社會共識）下推進，現在只是初步步驟，「有備而無患」。

針對中油吸收中東戰事油價波動成本，卓榮泰日前呼籲民眾說「謝謝」挨批。卓榮泰說，中油人員亦是國家人民，人民間多點感恩與祝福關懷是好事，且中油努力在國際市場爭取並穩定油氣來源，同時吸收大幅漲幅，大家有目共睹，應給予更多溫暖，「台灣中油為大家加油，大家為台灣加油」。

至於4月電價是否有望凍漲？卓榮泰表示，國營事業對穩定物價、安定社會做出極大貢獻，電價問題就交由電價審議委員會，在整個社會的氣氛底下，做出審慎決定。

立法院今日繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，各界關注，重啟核電背後是否因2032年電不夠用，且工總對「返核」樂觀其成，期盼重啟能快就快，詢問核二、三最快何時重啟？以及有綠營立委感到被突襲，是否會再與黨內溝通。

卓榮泰指出，社會對能源問題確實有不同討論跟關注，經濟部和台電也持續說明，在2030年前、2032年，基本上能源供應不虞匱乏，但國際情勢變化萬端，戰事何時能結束、結束後影響多大，都不是現在能評估的。

卓榮泰續指，立法院修正核管法後，「是多了一項選擇」，這項選擇必定在政府強調的三原則（核能安全無虞、核廢料有解及具有社會共識）底下，才有辦法依程序往前走，現在已經進到最開始的初步程序，台電在自主安全檢查後，近期提出再運轉計畫送請經濟部，審定之後會送交核安會。

他提到，往後還有很長的過程要走，核安會將有專家做多項的管控跟審查，包括時間有多長、自主安全檢查設備老化與汰舊換新程度以及速度有多快，都不是現在可以預估的，「我們只希望按照核安三原則，一一按照必須程序逐步地向前走，有備而無患」。