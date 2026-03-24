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稱「新式核能」是選項遭酸牆頭草 苗博雅曝信念

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴清德總統拋出評估重啟核二、核三，讓外界質疑過去民進黨反核立場轉彎，過去持反核立場苗博雅昨夜也在臉書表示，若能確保安全、核廢儲存能解決「新式核能」可以是個選項。本報資料照
賴清德總統拋出評估重啟核二、核三，讓外界質疑過去民進黨反核立場轉彎，過去持反核立場苗博雅昨夜也在臉書表示，若能確保安全、核廢儲存能解決「新式核能」可以是個選項。本報資料照

賴清德總統拋出評估重啟核二、核三，讓外界質疑過去民進黨反核立場轉彎，過去持反核立場苗博雅昨夜也在臉書表示，若能確保安全、核廢儲存能解決「新式核能」可以是個選項，卻遭網友諷刺牆頭草，「哪天贊成死刑都不意外」。苗則重申，台灣安全和世代正義是她的核心價值，只要留下更好的台灣給下一代都支持。

賴總統近日拋出「核二、核三具重啟條件」，讓外界質疑民進黨非核政策大轉彎，引發支持者、環團不滿，昨天由民進黨發言人吳崢、北市議員苗博雅、林亮君主持直播「仁愛路四段507號」也有不少網友拋出該問題，吳、苗兩人也強調現在僅是評估給核安會審核，前提是要安全，還有很長期評估過程要走。

苗博雅事後也在社群上表示，反核不是因民進黨反核，是因為核安有疑慮、核廢沒解答，如果未來科技進步，能確保核安無虞，能解決核廢儲存，新式核能可以是一個選項，但如果有疑、核廢無解，就沒有老舊核電延役的條件。

苗博雅說，核安檢驗和核廢料處理，必須通過最嚴格的科學標準審視，一切科學報告必須公開透明，接受社會各界檢驗，能源選項應該務實理性辯證，基於事實與證據，考量風險和成本，政府若要推動核能發電，如果是產業用電缺口，要提出具體數據；如果是國家安全需求，要說明具體原因。

苗博雅說，台灣安全和世代正義是她的核心價值，包括能源在內任何議題，都必須符合國家安全及照顧下一代的原則，有人說時代會改變，但「留下更好的台灣給下一代」的信念，不會因為政黨立場而改變，一直是她向來一貫的個人立場。

不過貼文一出還是有很多網友不認同「這個彎比塞車甩尾還會轉」、「公投的時候拿過多少數據和報告擺在你們眼前了，裝作沒看到就是沒看到，現在才要假裝看一看然後相信核電很安全？」、「哪天廢死你突然轉彎我也不意外」、「新式死刑你會同意吧」、「苗頭不對」。

賴總統 重啟核二 林亮君

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