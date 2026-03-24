卓揆：核電重啟有備無患 中油努力穩油價「給他們溫暖」

中東戰事延燒衝擊各國能源供應，因應國際情勢，賴清德總統近日談及重啟核電相關議題。行政院長卓榮泰受訪表示，2032年前能源供應不虞匱乏，核電重啟按照程序走，有備而無患。電價交由電價審議委員會審慎決定；中油穩定油價過程中非常努力，向中油謝謝，給他們多一點溫暖。

卓榮泰24日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。

有關核二、核三最快何時重啟，卓榮泰表示，整個社會對於能源問題，確實有不同討論跟關注。經濟部、台電也持續說明，2032年前基本上能源供應不虞匱乏。國際情勢變化萬端，戰事何時結束，以及結束之後影響多大，都不是現在能夠評估。

卓榮泰提到，立法院修正《核管法》之後，多了一項選擇，也必定在三原則底下，才有辦法依照程序往前走。目前已進入最開始的初步程序，意即台電自主安全檢查之後，近期將提出再運轉計畫送請經濟部，審定之後會送交核安會。這是最初步的步驟，往後還有很長的過程要走。

他指出，核安會有多層專家做多項管控跟審查，時間有多長，以及自主安全檢查設備老化、汰舊換新的程度和速度，都不是現在可以預估。只希望按照核安的三原則，一一按照必須的程序，逐步向前走，有備而無患。

至於電價，卓榮泰重申，最近大家都看到了，國營事業單位對於穩定物價、安定社會做了極大的貢獻。電價的問題，就交由電價審議委員會，在整個社會的氣氛底下，請他們做出審慎的決定。

另外，政府擋下油價，卓榮泰曾提到要跟中油說謝謝。對此，他表示，中油同仁跟大家都是國家的人民。人民之間多一點感恩、多一點祝福關懷，都是好事。

卓榮泰說，穩定油價過程中，台灣中油所有的同仁，在國際市場上非常努力去穩定油、天然氣來源，在現貨市場上也去爭取更多的來源，同時吸收大幅度的漲幅。大家都看到了，所以應該給他們多一點溫暖。台灣中油為大家加油，大家為台灣加油。