髮夾彎？她曝蘇巧慧近10年為反核做這些事...翻車還竹篙鬥菜刀

賴清德總統宣布核二三具重啟條件後，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前談論核能議題也遭質疑立場轉變，蘇昨澄清自己始終一致，表示「從沒反對新核能」。國民黨議員柳采葳問，「但賴清德打算重啟的，是傳統的核二、三發電廠，不是新核能。」

柳采葳說，蘇巧慧用不反對新核能來回答這題，根本就是「竹篙鬥菜刀」。更荒謬的是，翻開蘇巧慧的反核歷史，從2016年連署「非核家園推動法」、2025年核三延役公投更直接定調「核電沒可能」態度明確。現在翻開蘇巧慧的官網，還能看到「非核家園」大大的標題。

柳說，甚至到去年6月，蘇巧慧擔任民進黨新北市黨部主委，甚至邀請民進黨黨公職共同舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，在會中呼籲民眾拒絕重啟核三，拒絕國民黨重啟核電的野心。如今賴清德回歸現實，反核立場大轉彎。

柳問，蘇巧慧面對媒體提問，仍企圖想用不反對新式核能轉移焦點，迴避自己對於核三廠是否重啟的立場，想要用話術繼續欺騙人民，這樣的人怎麼堪任新北市長？