工總對「返核」樂觀其成 盼重啟能快就快

工總表示，產業界最需要的就是穩定的供電，對於賴清德總統提出的「返核」樂觀其成。半導體業者普遍認為，此舉等於打開多年核電爭議不斷的「壓力鍋」，不僅釋放缺電焦慮，更讓肩負全球ＡＩ運算重任的台灣半導體產業，注入一劑強心針，有利加大在台投資能量。

工總說，每年提交給政府的白皮書，穩定供電是每年都有的建言，至於電力的來源，社會各界有不同討論，以工總的角度，最關注的就是讓產業安心。美伊戰爭爆發，企業界對於能源問題又有擔憂，若有多元的供電選項當然正面看待，但重啟核電需要一定程序和社會共識，若能在符合要件的前提下，希望「能快就盡量快」。

一位資深半導體業者指出，過去數年來，台灣頻傳限電風險與能源轉型爭議，核電一直是執政黨不願碰觸及讓步的防線，使業界對長期供電穩定性存有疑慮，也成為國際客戶評估風險的重要考量。核能具備穩定發電與低碳排特性，能在再生能源尚未完全到位前，扮演支撐電網穩定的關鍵角色，有助降低供電波動風險，確保高耗能的先進製程與ＡＩ晶片生產不中斷。

台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）去年提出「供電穩定三大建言」，呼籲政府正視能源結構問題。業界人士指出，這次政策轉向，某種程度回應ＴＳＩＡ長期的建言，也顯示政府開始正視「能源安全即產業競爭力」的現實。