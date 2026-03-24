國際大廠零碳期限剩4年 台廠壓力測試

國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）台灣區總裁曹世綸表示，台灣成為全球ＡＩ產業重鎮，在能源及淨零碳排議面臨極大的挑戰。蘋果、谷歌、英特爾、微軟、台積電和台達電等國際級指標廠，已將再生能源使用比率納入供應鏈評估核心，成為攸關供應鏈接單的關鍵條件，甚至影響產能是否留在台灣。

曹世綸指出，很多做出承諾在二○三○年達成淨零碳排及RE100的國際大廠目標只剩四年，屆時供應鏈必須採用百分之百綠電，但當前台灣綠電嚴重不足，如果不能達標，這些國際大廠恐調整訂單分配。台灣正面臨想要綠電卻拿不到的結構性困境，導致能源轉型從政策目標，轉為現實壓力測試。

台灣半導體產業協會理事長侯永清表示，希望供電穩定性滿足產業需求，「綠能供應量要足夠」。半導體業者指出，當台灣正沉浸ＡＩ快速發展帶來罕見高經濟成長的歡樂氣氛，卻忽略綠電市場面臨開發進度落後、供應不足與取得困難等問題，企業承受高度不確定性。部分製造業者說，即使有意採購綠電，也難以取得穩定來源，甚至出現「有需求卻買不到」的情況，造成政府、企業與供應商的三方焦慮。

很多半導體業者憂心指出，台灣綠電發展正處於關鍵轉折點，當綠電從「可有可無」轉為「不可或缺」，供應不足的問題是攸關產業競爭力與經濟發展的核心挑戰。如何在政策、供應與社會共識之間取得平衡，將決定台灣能否在全球科技供應鏈重組中持續扮演ＡＩ發展的中樞，否則這些大廠將訂單轉向綠電發展更充足的國家，台灣矽盾將不攻自破。