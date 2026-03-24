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國民黨批反核誤國10年 鄭麗文：全台都解脫

聯合報／ 記者鄭媁王小萌李成蔭／台北報導

賴清德總統表示，核二、核三廠具備重啟條件，引發熱議。國民黨主席鄭麗文昨批民進黨政府「裝孝維」，因其意識形態、民粹、愚蠢，讓全台灣付出多少代價？國民黨立院黨團呼籲，賴總統應立刻承認錯誤的能源政策，並向國人道歉。

鄭麗文昨指出，行政院長卓榮泰在施政報告已提到要重啟核二、核三，反核團體為何後知後覺，等賴總統講了才知道，還是假裝看不到，自欺欺人？民進黨政府剛停掉核電，現在又要重啟核三，過去如何攻擊抹黑，說絕對不會缺電，把全台人民都當傻瓜？一夕之間擁核又變政治正確，腦子不會錯亂嗎？民進黨兩大神主牌「台獨、反核」，找個黃道吉日都可以下架了，放下這兩個神主牌，全台灣都可以解脫。

賴總統公開感謝立法院通過修正核管法，但藍營質疑，立法院去年修法表決，民進黨五十一名立委都投票反對，還呼籲罷藍委。國民黨立委徐巧芯昨揶揄，如今證明，民進黨誤國十年，民進黨立委什麼時候出來罷免賴總統？

國民黨立委洪孟楷說，過去這幾年，因為政客的盲目護航與惡意阻擋，台灣付出慘痛的代價，賴政府可以政策轉彎，但台灣人的損失誰來賠？當初把核電妖魔化、把台灣推向缺電邊緣的民進黨立委，別想裝作沒事發生，請站出來向鄭重道歉。

國民黨立委羅智強批評，廢除核四損失逾三千億元；高價補貼綠電、購電成本過高，台電大虧四千五百億元；反核團體還表示，重啟核三將耗費超過三千億元，這些白白浪費錢，該不該向民進黨討回來？

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，賴清德宣布重啟原因有二：一是美伊戰爭讓全球能源供給到了非常危機的狀況；其次是著眼於二○二八年大選布局。賴清德評估重啟時程約為一年半，但學界普遍認為恐需更長時間，她憂心台電在政治壓力下倉促上路，反而提高風險。

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