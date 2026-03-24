賴總統「返核」 張景森：反核團體應提發電方案

賴總統提出重啟核電廠，顯示反核立場不再是鐵板一塊。行政院前政務委員張景森昨喊話，希望反核團體提出承擔發電責任的方案，而非丟給中南部承擔；高雄市長陳其邁說，能源政策牽涉整體產業發展和區域供電穩定，尤其是核電廠重啟，相關討論都需要更充分展開，進一步凝聚社會共識。

張景森昨在臉書撰文，近十年來高雄ＰＭ二點五的年平均濃度與ＡＱＩ（不良日數）已明顯下降，但每年空汙超標日數仍有卅至八十日，約為台北市的三至五倍，這樣的落差並不是地方治理能力，而是長期存在的區域性結構差異。如果要真正改善南北空品差距，就必須推動區域公平分擔發電責任、強化國家港口的綠色治理機制，並以中央資源支持產業轉型，希望北台灣反核和反天然氣接收站、反國家公園地熱的環團，也能提出如何承擔發電責任的方案，而非把問題推給中南部去承受。

「電大家都在用。」陳其邁說，核能的使用涵蓋核能安全、電網韌性、能源配比等多面向議題，是大家必須面對的，如何讓朝野形成共識，是推動能源政策的重要關鍵，期待行政院能更清楚說明，長期用電發展的趨勢及整體能源規畫方向。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧當年反核主張被質疑，她昨說，網路很多謠言說她立場轉變，但她十年前進立院至今發言始終一致，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，也拒絕新北成為核廢的最終處置場；可是，「如果有一天世界上發明了既安全又沒有核廢料的新核能，那我們當然不反對」。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，企業界對能源供應有期待，政府必須思考核電除役後如何確保未來供電無虞，進行超前部署，也必須有更多社會溝通；賴總統近日談話是因應「萬一」，以及台灣是否有能力做到，都是有條件的，不代表立場出現任何鬆動。行政部門是因應核管法依法評估，貿然稱「民進黨政府要重啟核電廠」，這是錯誤解讀。

外傳最快二○二八年重啟核三、二○二九年重啟核二？莊瑞雄指出，這是假設性問題，「三原則缺一不可」。

民進黨立委范雲曾說，「沒有一個國家重啟核電有成功」，她的臉書最近被網友灌爆。范雲昨說，她的確說過相關談話，但這次重啟議題是藍白去年通過修正核管法，讓「重啟法制化」的結果。

環境部長彭啓明表示，現行法規並未規定核電延役須環評，他的態度就是依法行政。