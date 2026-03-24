新聞幕後／重啟核能 賴總統只能向現實妥協

賴清德總統宣布核二、核三廠具重啟條件，被質疑非核家園大轉彎。二○三二年潛在的缺電危機是最大關鍵，賴政府必須面對國內外企業的營運需求，加上年底選舉在即，藍綠百里侯盧秀燕、蔣萬安、陳其邁等人紛紛透過管道向中央喊話，賴總統也不得不向現實妥協。

經濟發展迫在眉梢，賴政府必須超前部署因應二○三二年的缺電危機，因為台灣不可能放棄被形容為吃電怪獸的ＡＩ，台北爭取輝達總部、台中深耕精密機械、高雄打造科技聚落，台灣各縣市要成為科技島，無一不需要大量用電；盧秀燕支持賴總統正確的能源政策、陳其邁坦言核能是必須共同面對的議題，來自各界的壓力，讓核電機組重啟成為賴政府的務實選項。

賴清德總統宣布核二、核三廠具重啟條件，二○三二年潛在的缺電危機是最大決策關鍵，加上年底選舉在即，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁（圖左）等地方百里侯向中央喊話。記者郭韋綺／攝影

賴政府「返核」第一關就是自家人反彈，反核人士近日串聯，醞釀透過修改環評實施細目，要求核電廠延役必須納入環評，意在技術性拖延「返核」。環境部長彭啓明旋即表明，現行法規並未規定核電延役須環評，他的態度就是依法行政，弦外之音就是要貫徹「德意志」。

賴政府非得擁抱核能，關鍵在於原有的電力規畫恐難如期如質上線、綠電進度又落後。根據台電規畫，燃氣將是台灣發電的主力，未來將於興達、台中、大林、通霄、協和等電廠新增高效率燃氣機組，加上國光、麥寮等民營電廠，預估到二○三四年機組可累計淨增加約十二點二ＧＷ，機組新增量大於除役量。

問題是，外界質疑發展ＡＩ用電量大增，政府一再樂觀保證二○三二年前絕對不會缺電，經濟部長龔明鑫曾說，台電評估電力需求已把二○三二年以前發展ＡＩ算力所需的電力計入，「只要規畫中的電廠都能如期如質上線的話，就沒有問題。」

實際上，這些燃氣機組，有些正在環評階段，是否能夠如期上線是一大問號，即便新建機組建置一切順利，但是仍需要天然氣接收站配合，第三天然氣接收站二期現在還在找地，第四、第五天然氣接收站同樣面對環評審議爭議、地方反對，進度落後，想要「照劇本演出」，如同天方夜譚。

此外，民進黨政府大力推動的綠能，近期也一再跳票，原先規畫要達到百分之廿的發電占比，時間點從二○二五年延到二○二六年十一月，如今根本不設定時間點，顯然也清楚綠能無法解決燃眉之急。

中東戰爭的爆發，凸顯台灣進口能源的高度風險，戰事若拉長，就不是調度可以解決天然氣問題，而是價格再高都買不到，且是近期就要面臨的狀況；同時，燃氣機組再多，天然氣安全存量僅十一天，即便如政府規畫到二○二七年增加到十四天，但仍遠遠不足。

過去幾年，輝達執行長黃仁勳等各界人士喊話，台灣要發展ＡＩ，電力充足是必須面對的問題，但過去只要有類似的意見，往往都被質疑只想活在核能的舊時代，彷彿綠能才是台灣能源的解方；如今賴總統轉彎，似乎突然發現「以核養綠」才是正道，台灣卻付出昂貴代價。