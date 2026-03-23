籲發布緊急命令「返核」 黃士修：支持賴總統要「抗蔡保賴」

賴清德總統宣布評估重啟核能，「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，台灣天然氣受戰爭影響搖搖欲墜，建議賴總統發布緊急命令「返核」，他在重啟核能這件事一定支持賴總統，要「抗蔡保賴」，擔任賴總統重啟核能辯論代表，「來一打五、一打十，也都沒問題」。

黃士修今晚接受廣播節目「飛碟晚餐 王淺秋時間」專訪時表示，不少網友都在詢問他，為何賴總統可以「絲滑的轉彎」。他指出，現在「頭頭」賴總統都轉彎了，所以很多支持者也跟著「黨的號令」走，剩下是民進黨立委王義川、吳思瑤等嘴巴硬的幾位在辯解，也讓綠營呈現內亂情況；過去出面反核的眾多大學教授，現在也都集體失蹤。

對於在野黨呼籲民進黨為錯誤能源政策道歉，黃士修喊話賴總統，盡速將重啟核電機組的預算送到立法院，就是最有誠意的道歉；他還提到，行政院強調會接受新式核能，那核四廠使用的反應爐是新式的三代爐，跟日本剛重啟的柏崎刈羽核電廠相同，比核二、三廠的二代爐更新式，政府要不要接受核四廠？

黃士修估算，核二、三廠每度電的發電成本跟再生能源相比，價差達到4元，核四廠價差2元，即便重啟需要高昂成本，核二、三廠商轉一年即可回本，核四廠也只需要兩年回本；基於美以伊戰事短時間內不會終止，台灣的天然氣源搖搖欲墜，已浮現「斷氣危機」，他建議總統應發布緊急命令，加速推動「返核」。

黃士修分析，能源政策轉彎主因與美方施壓有關，於台美關稅協議中，早出現「台灣不能向有引發戰爭疑慮的國家採購核反應爐」的相關內容，代表美國已明示台灣，要對美採購相關設備，而不是找大陸買。

黃士修認為，賴清德心中一定不滿，因為反核利益結構都是蔡英文總統任內一手建立，這幾年現行的貪汙弊案也全是英系，且賴總統過去也不是那麼反核；目前蔡英文人馬正在醞釀反彈，讓賴總統面對壓力，但「返核」的大趨勢是擋不住的。

黃士修表示，重啟核能這件事，他一定支持賴總統，要「抗蔡保賴」、「全力支持賴清德做對的事」，他願意擔任賴總統重啟核能的代表，要一打五、一打十來辯論都沒有問題，請賴總統加油。