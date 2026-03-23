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政府擬重啟核能 泓德能源總座：凸顯全球推動AI基建、電力需求日增
針對政府計畫重啟核二及核三，泓德能源總經理周仕昌表示，全球瘋AI，不僅反映算力即國力，未來更將演變成電力及國力。他以美國政策明確要求科技巨頭為其不斷擴張的AI基礎設施建立專用的發電來源，即顧及而龐大的AI基礎建設遍地開花，將增加現有地方電網的負擔，未來對電力的需求只會越來越高。
周仕昌表示，台灣AI產業正處於高速發展期，憑藉強大的半導體基礎，成為全球AI算力與硬體供應鏈的核心。在電力需求不斷增加的狀況下，無論是任何電力來源，應該都會是台灣需要的。
隨著上述政策的推動，用電大戶除了要準備電力來源，也需要準備備用容量，未來將由售電與用電端共同承擔供電穩定的責任。因此，儲能也會是未來非常重要的發展。
他強調，政府計畫重啟核二、核三，並非排擠綠能發展，而是顧及能源安全、能源自主與多樣能源是未來發展趨勢。他認為，電力規則及市場規畫，讓電力發展更全面，是最重要的基礎。
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