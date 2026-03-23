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賴總統拋重啟核電 鄧凱勛批蘇巧慧東閃西扯：到底贊成還反對？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統近日拋將評估核二廠、核三廠重啟。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧重申，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，反對新北變成核廢最終貯置場。國民黨前發言人鄧凱勛批評，蘇巧慧東閃西扯，就是不願面對賴清德是重啟「舊核能」的事實，一天一問蘇巧慧到底贊成還反對？

鄧凱勛指出，蘇巧慧洋洋灑灑替自己辯護，大談重啟核能需要所謂的「三個步驟」，企圖繼續打模糊仗。但全台灣人都看得很清楚，不要再顧左右而言他了，賴清德預計月底要送交的，就是「核二、核三」的重啟計畫。

鄧凱勛表示，請蘇巧慧告訴全台灣人、告訴新北市民，現在核二、核三廠的狀況，跟半年前民進黨激烈反對核管法的時候，跟一年前民進黨用擁核當罷免理由的時候，到底差在哪裡？

他質疑，蘇巧慧一方面反對核能，又完全找不到辦法解決台灣缺電的殘酷事實。蘇巧慧的反對，難道是順便反對新北招商引資嗎？是反對未來國際大廠落腳新北嗎？

鄧凱勛說，國民黨新北市長參選人李四川成功讓輝達落腳台北，未來這些國際大廠如果有機會進駐新北，評估的項目其中之一，一定包含穩定且充足的能源。如果沒有電，連最基礎的招商條件都達不到。請蘇巧慧直球對決，不要再玩文字遊戲，對於賴清德現在要重啟核二、核三，妳到底「贊成」還是「反對」？

重啟核電 賴清德 蘇巧慧 李四川 民進黨

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