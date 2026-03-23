鄭麗文籲綠下架台獨反核神主牌 讓台灣得到解脫

國民黨主席鄭麗文今天表示，民進黨有台獨、反核兩大神主牌，現在都可以下架了，放下這兩個神主牌，台灣都得到解脫，真的不願意放台灣人一條生路嗎，難道不需要承認過去的錯誤嗎。

民進黨發言人吳崢受訪回應指出，提醒鄭麗文現在是國民黨的黨主席，已經不再具備民進黨籍，不要老是將他黨的黨綱一直放在心上，現在她真正需要面對的應該是，國民黨要不要廢除黨章裡的反共條款。

總統賴清德21日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。對此，在野陣營質疑民進黨立場改變、要求民進黨道歉。

鄭麗文今天在接受網路節目專訪時表示，反核的過程中讓台灣付出代價，就是因為意識型態、民粹、愚蠢。這些年每年都說台灣缺電，台灣必須要有核電，請問民進黨是怎樣抹黑攻擊，然後說絕對不會缺電，結果呢，真的不欠台灣人一個道歉嗎。

鄭麗文說，民進黨有台獨、反核兩大神主牌，現在兩個都可以下架了，因為民進黨每個執政的總統都告訴大家不會台獨，那為什麼還不下架台獨黨綱；現在總統、行政院長都宣布重啟核電，那就下架非核家園的黨綱，放下這兩個神主牌，台灣都得到解脫，真的不願意放台灣人一條生路嗎，難道不需要承認過去的錯誤嗎。

鄭麗文認為，因為這兩個神主牌，台灣耗掉多少不必的資源、時間，製造多少不必要的仇恨、對立，這些難道都不是民進黨要負起的責任嗎，所以民進黨應正式召開全國黨代表大會，進行黨綱、黨章重新修改，重新調整、辯論黨的路線，這兩個神主牌擺在哪到底是想要騙誰。

鄭麗文說，核二、核三要重啟，那核四呢，當年是誰像土匪一樣把核四燃料棒送離台灣，請問賴總統，核四要不要用，就算核四啟動台灣的電仍不過用，如何淘汰污染最嚴重的火力發電，該停掉的機組都在延役，所以不是重啟核三這件事就完了，就算核四加進去也才達發電量20%，再生能源比率也拉不上來。

此外，馬英九基金會日前透過聲明稱前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底離職，未來兩人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及前總統馬英九的立場。鄭麗文說，此事她在第一時間就知道，很心疼蕭旭岑，一心一意就是要保護馬英九顧全大局。

談到蕭旭岑的離職，引發外界不少猜測，鄭麗文則說，始作俑者是藍營的、本來馬英九身邊的人，過去就對國民黨造成無法恢復的傷害，這是這個人慣用的風格，過去做過很多這樣的事。

此外，行政院長卓榮泰昨天表示，當民眾經過加油站時，要跟中油說聲謝謝，加油時要感受到資源珍貴，好好珍惜。國民黨今天發布新聞稿指出，油價政策本就是政府職責所在，民眾繳稅供養國家運作，如今卻被要求在加油時心懷感恩，令人啼笑皆非。