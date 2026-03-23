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藍促修法刪非核家園條文 綠：推動能源多元化

中央社／ 台北23日電

總統賴清德指核二、核三具重啟運轉條件，月底送核安會審議，引起討論。國民黨團今天表示，要求賴總統和民進黨，必須承認能源政策錯誤，向民眾公開道歉；立即修正環境基本法、氣候變遷因應法，刪除「非核家園」條文；專案徹查非核家園政策所造成的弊端。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，非核家園是民進黨長期追求的目標，民進黨對於核能議題的立場也沒有鬆動或改變，但考量國際局勢、區域安全及台灣產業發展等情形下，萬一地緣政治或國際局勢發生緊張情況，如同現在的中東局勢，政府必須要未雨綢繆。

莊瑞雄表示，在能源議題上，民進黨政府多年來推動能源多元化，為的就是要滿足產業發展以及讓民生用電無虞，因此在核能議題上，如果核廢料問題解決、都沒有安全問題，更重要的就是社會都有共識，或許可以是能源政策多元化的一環，他認為沒有道歉的問題。

莊瑞雄指出，民進黨團上午開記者會回應輿情時他有說明，與喜歡、擁抱核電廠的國民黨相比，民進黨對於非核家園、核電的立場非常清楚，行政部門依核子反應器設施管制法啟動相關程序，他可以理解，但如果貿然說民進黨要重啟核電廠，這是錯誤解讀。

總統賴清德21日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。對此，在野陣營質疑民進黨立場改變、要求民進黨道歉。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，首席副書記長許宇甄表示，要求政府必須承認能源政策錯誤，向民眾公開道歉。長期以來，「非核家園」政策建立在民進黨意識形態之上，而非務實評估，導致台灣電力結構失衡、能源成本上升、國安危機增加。政府不能再逃避責任，必須向全民誠實交代，為自己的錯誤道歉。

許宇甄指出，要求立即修正環境基本法第23條及氣候變遷因應法第5條，刪除「非核家園」條文。法律不應成為錯誤政策的保護傘，更不能限制國家能源調整空間。能源政策應回歸科學與專業，而不是被政黨意識形態綁架。

許宇甄也說，要求成立專案小組調查，徹查非核家園政策所造成的弊端；全面檢討能源結構，重啟核能作為穩定基載選項；也要求建立能源政策決策透明機制，杜絕黑箱與政治干預。所有重大政策，必須公開數據依據與風險評估，引入第三方專業審查，避免錯誤決策再次發生。

賴總統 民進黨政府 能源政策

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