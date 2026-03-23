影／賴清德提重啟核電 陳其邁：電大家都在用、盼朝野凝聚共識

賴清德總統日前表示，核二、核三具備重啟條件，遭質疑非核家園政策大轉向。高雄市長陳其邁今對此回應，能源政策牽涉產業發展及區域供電的穩定，這是台灣必須嚴肅、務實面對的問題。

陳其邁表示，尤其核二、核三是否重啟的議題上，誠如賴總統所提出的三項原則，包括核能安全、核廢料有解以及社會共識，相關討論都需要更充分展開，進一步凝聚社會共識。

陳其邁說，核能使用不只是單一能源選項，而是牽涉到整體產業發展，以及核能安全、電網韌性、能源配比等多面向議題，這些都是大家必須面對的。

他也強調，「電大家都在用」，不管從北到南都在用電，如何在不同立場之間取得平衡，讓朝野形成共識，是推動能源政策的重要關鍵。

陳其邁指出，未來期待行政院能夠更清楚向民眾說明，長期用電發展的趨勢，以及整體能源規劃方向，到底在未來長期用電的發展趨勢，如何能夠符合國家最大的利益，讓民眾能夠更加了解政策內容。