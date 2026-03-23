賴總統估重啟核電 鄭麗文批「裝孝維」讓台灣付出多少代價

賴清德總統日前表示，經評估，核二、核三廠具備重啟條件。國民黨主席鄭麗文今批評民進黨政府「裝孝維」，就因其意識形態、民粹、愚蠢，讓全台灣付出多少代價？民進黨政府欠全台灣人民一個道歉。

鄭麗文今接受歷史哥直播專訪指出，行政院長卓榮泰的施政報告中，已經提到要重啟核二、核三，她在立法實務研討會談話時有提到這一點，反核團體為何會後知後覺，等賴總統講了才知道，還是假裝看不到，自欺欺人繼續騙下去？

鄭麗文批評，民進黨政府才剛把核電停掉，現在又說要重啟核三，過去是如何攻擊抹黑，說絕對不會缺電，把全台人民都當傻瓜？反核團體要怎麼看待賴政府？

鄭麗文說，民進黨兩大神主牌「台獨、反核」，找個黃道吉日，都可以下架了，這兩個神主牌放下，全台灣都可以解脫。她也質疑，台灣耗掉不必要的資源時間，製造多少仇恨對立，民進黨難道不必負起責任嗎？她呼籲民進黨應該正式召開黨代表大會，重新修改黨章、黨綱，以及路線調整辯論，難道要這樣不明不白，到底想騙誰？放台灣人一馬吧！

鄭麗文表示，連科學事實都可以透過謾罵、民粹來做政治正確，一夕之間擁核又變政治正確，腦子不錯亂？請問賴清德，就算核三重啟，還能用多少年？核四要不要用？未來是否全面往核電發展？新的核電廠怎麼蓋？用什麼技術？一個口口聲聲說愛台的政黨可以不回答，還說要保衛台灣，鬼才相信。

鄭麗文表示，中東戰事還看不到結束，卡達天然氣受損，會有多大衝擊影響？政府都不用回答這些問題，所有後果不用人民承擔？只想吃香喝辣、油水撈盡，爛攤子都是百姓在承擔，當韭菜被割。

此外，馬英九基金會日前發出聲明，前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底離職，未來兩人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及前總統馬英九的立場。鄭麗文說，此事她在第一時間就知道，很心疼蕭旭岑，他一心一意要保護馬英九、顧全大局，大家了解，也希望事件愈早圓滿落幕就好。

鄭麗文說，為顧全大局，蕭旭岑第一時間離開馬英九基金會也好，他的黨務工作和推動兩岸事務愈來愈重，也經常受訪，她希望蕭有更多時間投入黨務工作，「他本來在基金會擔任重要職務，現在可以正大光明、專心投入黨務工作，對我來說也是好消息。」