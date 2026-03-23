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影／民進黨非核政策轉彎 藍委要求賴清德為錯誤能源政策道歉

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨核能政策再轉彎，立法院國民黨立委洪孟楷（右起）、王鴻薇、許宇甄、以及清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏今天舉行記者會，要求賴總統為錯誤的能源政策道歉，李敏說明當初以核養綠的訴求原由。記者潘俊宏／攝影
民進黨核能政策再轉彎，立法院國民黨立委洪孟楷（右起）、王鴻薇、許宇甄、以及清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏今天舉行記者會，要求賴總統為錯誤的能源政策道歉，李敏說明當初以核養綠的訴求原由。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統日前表示依據核管法核二、核三具備重啟條件，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，抨擊民進黨錯誤的能源政策浪費民眾納稅錢，賴清德總統應該立刻承認錯誤政策並道歉，希望賴總統以後都能依法行政。

國民黨團首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇洪孟楷清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏出席記者會，許宇甄表示，黨團提出六點要求希望民進黨政府做到，首先，賴清德應承認錯誤政策，向國人道歉；第二，修正《環境基本法》第23條及《氣候變遷法》第5條，刪除非核家園條例；第三、成立專案調查，徹查非核家園所造成的電價上漲等錯誤；第四、全面檢討能源結構，重啟核能作為穩定機組的選項；第五、建立能源決策透明機制，杜絕執政黨黑箱操作；最後、所有立法院通過的法條，政院應儘速依法行政。

同時也是「以核養綠」志工的李敏指出，前總統蔡英文執政時修改《電業法》，聲稱要在2025年達到非核家園的目標，但是自己這些學核工的學者認為不可能，開始收集連署及公民投票，有人開始提出「以核養綠」訴求，希望藉由發電成本穩定的核能，逐步達到友善環境的綠能目標，政府是否也應感謝這群以核養綠的志工們，在很早就在提醒國家注意這件事。

民進黨核能政策再轉彎，立法院國民黨立委洪孟楷（右起）、王鴻薇、許宇甄、以及清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏今天舉行記者會，要求賴總統為錯誤的能源政策道歉。記者潘俊宏／攝影
民進黨核能政策再轉彎，立法院國民黨立委洪孟楷（右起）、王鴻薇、許宇甄、以及清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏今天舉行記者會，要求賴總統為錯誤的能源政策道歉。記者潘俊宏／攝影

清華大學 王鴻薇 洪孟楷

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