影／民進黨非核政策轉彎 藍委要求賴清德為錯誤能源政策道歉

賴清德總統日前表示依據核管法核二、核三具備重啟條件，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，抨擊民進黨錯誤的能源政策浪費民眾納稅錢，賴清德總統應該立刻承認錯誤政策並道歉，希望賴總統以後都能依法行政。

國民黨團首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇、洪孟楷、清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏出席記者會，許宇甄表示，黨團提出六點要求希望民進黨政府做到，首先，賴清德應承認錯誤政策，向國人道歉；第二，修正《環境基本法》第23條及《氣候變遷法》第5條，刪除非核家園條例；第三、成立專案調查，徹查非核家園所造成的電價上漲等錯誤；第四、全面檢討能源結構，重啟核能作為穩定機組的選項；第五、建立能源決策透明機制，杜絕執政黨黑箱操作；最後、所有立法院通過的法條，政院應儘速依法行政。

同時也是「以核養綠」志工的李敏指出，前總統蔡英文執政時修改《電業法》，聲稱要在2025年達到非核家園的目標，但是自己這些學核工的學者認為不可能，開始收集連署及公民投票，有人開始提出「以核養綠」訴求，希望藉由發電成本穩定的核能，逐步達到友善環境的綠能目標，政府是否也應感謝這群以核養綠的志工們，在很早就在提醒國家注意這件事。