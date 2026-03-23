重申對核電態度「完全沒變」 蘇巧慧：沒核安、核廢無解就沒核電

賴清德總統日前宣布，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，網路上有很多謠言說她立場轉變，她再清楚地重申一次，「我從未改變」，她10年前進立院至今，發言始終一致，「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」，不能同意也拒絕新北成為核廢的最終處置場。

蘇巧慧說，台灣要使用核能，最大的問題就是安全有疑慮、核廢無解。沒有任何地方願意收，新北和其他縣市一樣都拒收，當然也反對新北核二變成核能的最終處置場。

蘇巧慧說，如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，那當然不反對，她上述說過的這些話都可以在網路上查到，完全沒變。

蘇巧慧說，現在政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠安全檢測，未來還需要「安全無虞」、「核廢有解」，而且還要有「社會共識」，這三個步驟完成之後，才有可能到達重啟的階段。現在連第一步安全檢測都還沒有通過，說要重啟，其實路還非常非常的漫長。