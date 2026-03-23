蘇巧慧重申核安重要性 反對新北成核廢最終貯置場立場不變　

賴清德總統拋「核二、核三廠具備重啟運轉條件」說法，由於核二廠位於新北市，藍營質疑民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧立場轉變。蘇巧慧重申，核能最大問題在於安全疑慮和核廢料無解，她始終反對核二廠成為核廢的最終貯置場，與過去10年立場一致。

蘇巧慧說明，現在的狀況是，政府依照立法院藍白通過的核管法修法，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要「安全無虞」、「核廢有解」，且還要有「社會共識」，三個步驟完成之後，才有可能到達重啟階段，「現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常漫長」。

蘇巧慧今日在立法院受訪指出，10年前她剛進到立法院的時候，剛好就是在教育及文化委員會監督原能會，她對於核能議題的發言始終一致，也就是「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」。

蘇巧慧說，在這樣的狀況下，她當然不能同意，也拒絕新北成為核廢料的最終貯置場。可是，如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，她當然不反對，檢視她昨日發言逐字稿，立場與過去10年一模一樣的。