快訊

召委廖先翔突離席…李貞秀坐上主席台代理 綠委不滿批搞小動作

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧重申核安重要性 反對新北成核廢最終貯置場立場不變　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）。記者張策／攝影

賴清德總統拋「核二、核三廠具備重啟運轉條件」說法，由於核二廠位於新北市，藍營質疑民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧立場轉變。蘇巧慧重申，核能最大問題在於安全疑慮和核廢料無解，她始終反對核二廠成為核廢的最終貯置場，與過去10年立場一致。

蘇巧慧說明，現在的狀況是，政府依照立法院藍白通過的核管法修法，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要「安全無虞」、「核廢有解」，且還要有「社會共識」，三個步驟完成之後，才有可能到達重啟階段，「現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常漫長」。

蘇巧慧今日在立法院受訪指出，10年前她剛進到立法院的時候，剛好就是在教育及文化委員會監督原能會，她對於核能議題的發言始終一致，也就是「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」。

蘇巧慧說，在這樣的狀況下，她當然不能同意，也拒絕新北成為核廢料的最終貯置場。可是，如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，她當然不反對，檢視她昨日發言逐字稿，立場與過去10年一模一樣的。

藍營 新北 核廢料 核能 蘇巧慧

延伸閱讀

不反核？也想騙神明？ 他翻出3綠委昔日連署案酸蘇巧慧

核二、核三廠重啟…卓揆：兩個不變 首重安全

新聞眼／政策轉彎 綠委怨「被突襲」難改口

非核政策轉彎 民團炸鍋、綠營質疑聲起

相關新聞

風向變了？憂南部空汙 張景森喊話反核環團「提方案承擔發電責任」

重啟核電與否近日引發全台熱議，行政院前政務委員張景森23日以高雄空汙為題，稱若要改善南北空氣品質差距，須推動區域公平分擔發電責任，他希望新北、台北、桃園、基隆的反核、反天然氣接收站、反國家公園地熱環團，能提出如何承擔發電責任的方案，而非把問題推給中南部承受。

外界籲核電重啟應環評 彭啓明：我的態度就是依法行政「不需環評」

賴清德總統日前宣布核二、三具重啟條件，預計本月底將提送再運轉計畫至核安會審查。據了解，泛綠營的反核派對賴總統的說法強烈反彈，不排除透過修改環評法規要求核電廠延役必須納入環評，以技術拖延「返核」行動。環境部長彭啓明表示，環評認定標準的修正應以科學數據為基礎、通盤考量、社會共識才可行，而核電延役依目前法規的確不需環評，自己的態度就是依法行政。

曾貼「沒國家核電廠重啟」 范雲社群遭網友灌爆：原來最想罷賴總統？

賴清德總統指出核二、三廠具備重啟條件，被外界認為就是要重啟核能；民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出，近兩天留言不斷，當中不少批評，更多則嘲諷：「原來最想罷賴總統？」

賴總統拋核二、核三具重啟條件 趙少康：民進黨欠台灣人民2300億元

賴清德總統表態核二、核三具備重啟條件，中廣前董事長趙少康今指出，民進黨這幾年多花的至少2300億元，都是民進黨要台灣人民多付的，還沒計算火力發電帶來的空氣污染及肺腺癌。錯誤的政策比貪汙更可怕，民進黨再次證明。

蘇巧慧重申核安重要性 反對新北成核廢最終貯置場立場不變　

賴清德總統拋「核二、核三廠具備重啟運轉條件」說法，由於核二廠位於新北市，藍營質疑民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧立場轉變。蘇巧慧重申，核能最大問題在於安全疑慮和核廢料無解，她始終反對核二廠成為核廢的最終貯置場，與過去10年立場一致。

憂天然氣斷氣才考慮重啟核能 蔣萬安酸中央：現在都已是亡羊補牢

中東戰爭爆發讓各類能源大漲，賴清德總統先前也拋出評估重啟核二、核三，也讓外界憂心是否天然氣恐會斷氣，才會讓政策轉彎，台北市長蔣萬安表示，世界局勢不是第一天才知道，中央喊「韌性」不能淪為口號早就該開始準備，現在都是亡羊補牢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。