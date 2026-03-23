國民黨團：賴總統非核政策轉彎 應為錯誤能源政策向全民道歉

總統賴清德日前公開表示核二、核三具備重啟條件，台電將於月底前送交重啟計畫審查。國民黨立法院黨團今舉行記者會，痛批民進黨政府因錯誤能源政策，讓民眾用昂貴的電，台電因此大規模虧損，光電弊案接二連三，浪費民眾納稅錢，賴清德應立刻承認錯誤政策，並向國人道歉。

立委許宇甄指出，賴清德21日公開感謝在野黨通過核管法，聲稱政府應依法行政，卻說一套做一套。黨團提出六點要求：一、賴清德應承認錯誤政策，向國人道歉；二、修正《環境基本法》第23條及《氣候變遷法》第5條，刪除非核家園條例；三、成立專案調查，徹查非核家園所造成的電價上漲等錯誤；四、全面檢討能源結構，重啟核能作為穩定機組的選項；五、建立能源決策透明機制，杜絕執政黨黑箱操作；六、所有立法院通過的法條，政院應儘速依法行政。

出席記者會的清華大學核子工程與科學研究所退休教授李敏表示，前總統蔡英文執政時稱，有專家說非核不會造成台灣缺電以及電價上漲，因此修改《電業法》，在第95條條文加入「2025年達到非核家園的境界」。但自己這些學核工的學者認為不可能，決定收集30萬連署書發起公民投票。在過去針對核能的多種論述中，有一項是「核能發電成本穩定，不會受到國際化石能源價格波動的影響」，台電資料也如此顯示。如今受戰爭影響，台灣如何取得天然氣？這都是應該面對的事。賴清德日前稱要感謝立法院，是否也應感謝這群以核養綠的志工們，在很早就在提醒國家注意這件事。

立委王鴻薇說明，台電因為非核家園大規模虧損4000億元，政府透過公務預算補助高達3500億元，共計7千億元，台電虧損並非由民進黨黨部補，而是納稅人的錢。電價節節上漲，包括工業電價、民生用電，自蔡英文執政起共調漲6次，從2.62上漲到3.78，漲幅高達44%之多。另外，光電弊案接二連三，良田魚塭變光電板，颱風時破壞環保，光電弊案太多綠油油，民間流傳「雲豹吃飽、台電跌倒。」

王鴻薇批評，政府不敢公布重啟核二、核三要花多少錢，但根據環保團體統計，重啟核二要159億元，重啟核三則要300億元。賴清德聲稱感謝立法院通過核管法，但去年5月13日立院審查三讀通過同時，民進黨51位立委全數投下反對票，更酸言酸語表示國民黨立委支持核電，因此要提出罷免。

立委洪孟楷說，民進黨在重啟核電上欠台灣人民三個道歉。一、現在才重啟，是突然醒了嗎？賴清德所說三個重啟條件難道是這幾天才發生的嗎？至少過去五年。二、欠在野黨團一個道歉。去年5月13日，賴清德說藍白用人數優勢通過核管法，是傲慢、粗暴、不顧國安，不到一年就感謝通過，態度大轉彎。三、欠全台民眾一個道歉。民進黨政府沒有把民眾需求放在第一優先順位，讓民眾這段時間用相對昂貴的電。針對以上，請民進黨政府負責任的提出修法。