民進黨團：賴總統談話為因應「萬一」批賴「貿然重啟核電」是錯誤解讀

賴清德總統拋「核二、核三廠具備重啟運轉條件」說法，引發綠營不滿，黨內溝通似乎分歧。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，民進黨立場始終如一，必須確保核能安全、社會共識及核廢有解，賴總統談話是在因應「萬一」，並非立場鬆動；直接連結民進黨要「貿然重啟核電」，是錯誤解讀。

對於國民黨立院黨團質疑賴總統戳破「非核家園」神話，民進黨欠人民一個道歉。莊瑞雄坦言，企業界對能源供應有期待，政府必須因應經濟發展，思考核電除役後如何確保未來供電無虞，進行超前部署，也必須有更多社會溝通，「民進黨還是有所堅持」，但對整體供電穩定，也必須想方設法。

民進黨團今天上午舉行輿情記者會，會中針對民進黨內如何看待核能議題多有著墨。

莊瑞雄指出，去年5月17日核三廠二號機除役，台灣進入非核家園，朝野因此於5月13日在立法院攻防「核管法」修法，相較國民黨擁抱核電，民進黨自蔡政府到賴政府，立場非常清楚，沒有核安就沒有核電廠，沒有社會共識也動彈不得，核廢料若無解，相信沒有政黨敢輕易啟動，三條件缺一不可。

莊瑞雄續指，賴總統近日的談話是在因應「萬一」，以及台灣是否有能力做到，「這個都是有條件的」，不代表立場出現任何鬆動；他說，行政部門只是因應核管法修法，啟動相關程序，依法評估，可以理解，但貿然地稱「民進黨政府要重啟核電廠」，這是錯誤解讀。

莊批評，核電並非菜市場喊價，只要關注一度能減少多少錢，而是要將核電場安全、核廢料去處等風險算入整體成本，「不是單純像菜市場喊價」，且政府對能源發展有一定配比，慢慢提升綠能占比。

民進黨團書記長范雲指出，行政院長卓榮泰已強調「兩個不變」，包括能源轉型路徑不變、對核能安全的要求不變，以及前述的「三個原則」，這也是民進黨團堅守的立場。對於監督、守護核安把關的核安會，以及主責處理核廢料的經濟部，民進黨團將嚴格監督。