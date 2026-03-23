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影／核電政策大轉彎 民團批賴清德政府背棄承諾

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣綠黨偕同台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等「台灣前進陣線」夥伴，上午齊聚立法院群賢樓前召開「核電政策大轉彎 賴清德還有政治誠信嗎？」記者會，嚴正抗議政府在未達標的情況下強推老舊核電廠重啟，呼籲行政部門懸崖勒馬。記者邱德祥／攝影
台灣綠黨偕同台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等「台灣前進陣線」夥伴，上午齊聚立法院群賢樓前召開「核電政策大轉彎 賴清德還有政治誠信嗎？」記者會，嚴正抗議政府在未達標的情況下強推老舊核電廠重啟，呼籲行政部門懸崖勒馬。記者邱德祥／攝影

台灣綠黨偕同台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等「台灣前進陣線」夥伴，上午齊聚立法院群賢樓前召開「核電政策大轉彎 賴清德還有政治誠信嗎？」記者會。針對賴清德總統日前公開表示核二、核三具備重啟條件，且台電將於月底前送交重啟計畫審查，在場團體齊聲高呼「核安有疑慮、核廢仍無解、社會沒共識，敬告賴清德，停止核二核三重啟程序」，嚴正抗議政府在未達標的情況下強推老舊核電廠重啟，呼籲行政部門懸崖勒馬。

基進黨主席王興煥質疑，賴政府必須向大眾說明，從1980年代反核運動一路走向2025年核家園的願景，是否已不合時宜？強調能源政策涉及環境、社會與經濟共同體的永續想像，是自然與社會科學而非盲目信仰，任何政策都可以隨客觀條件改變，但目前老舊機組、斷層帶與核廢料等危機依舊存在，政府口中「核安無虞、核廢有解、社會有共識」的事實根本無跡可尋。

王興焕也向賴總統與民進黨政府提出三點嚴正呼籲：第一、民無信不立，執政者應謹守非核家園的政治承諾，善盡社會溝通的義務；第二、核安會必須秉持專業審議，堅決拒絕任何政治干預；第三、為守護永續的台灣，呼籲公民社會重新集結，起身抵抗核二與核三廠的危險重啟程序。

時代力量發言人鄭宇炎表示，此次爭議的核心不僅是能源選擇，更是嚴肅的政治誠信問題。賴總統過去一再承諾核電必須建構在三大前提之上，但現況卻是台電自身評估核三廠面臨超標的地震風險，蘭嶼核廢料放置四十年仍無最終處置場，且核三重啟公投也未達法定門檻。在三大前提皆未落實的情況下談重啟，根本是跳過問題與背棄承諾。鄭宇炎強調《核管法》的修法僅是打開法律大門，要不要推動重啟仍是行政部門必須承擔的政治決定，政府不能一邊說依法行政，一邊將責任推給立法院。時代力量要求，若政府認為情勢改變而需調整政策，就應誠實面對社會說明，並落實核安審查公開透明、訂定核廢處置具體時程與法制，以及展開真正的社會對話，而非片面宣示。

小民參政歐巴桑聯盟媒體部主任徐鶯慈以身為人母的經歷出發，分享13年前帶著3歲孩子遊行的初衷，正是為了避免下一代承受如車諾比核災般的永久傷害。她感嘆原以為台灣邁向非核家園後可以收起反核旗，如今政府卻以「依法行政」等官僚語言包裝政治選擇，在核安風險未明、核廢無處可去的情況下，實質推動核二與核三的重啟程序。徐鶯慈質疑，政府無視去年公投中展現的民主討論，跳過溝通逕行推進政策，是對民主程序的挑釁與誠信的破壞。她呼籲政府，在三大前提沒有具體落實前，應立即暫停核電重啟程序，清楚說明政策變更的原因，並回歸公開、透明的社會對話，這才是一個負責任的作為。

基進黨主席王興煥（左二）強調，目前老舊機組、斷層帶與核廢料等危機依舊存在，政府口中「核安無虞、核廢有解、社會有共識」的事實根本無跡可尋。記者邱德祥／攝影
基進黨主席王興煥（左二）強調，目前老舊機組、斷層帶與核廢料等危機依舊存在，政府口中「核安無虞、核廢有解、社會有共識」的事實根本無跡可尋。記者邱德祥／攝影

基進黨 非核家園 台電

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