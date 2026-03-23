賴總統核能說炸鍋！綠營稱從未反對 蔣萬安酸：核管法當年被綠委封殺

賴清德總統前天稱「核二、核三具重啟條件」，引發熱議，更讓外界質疑民進黨非核政策大轉彎，引發環團不滿，甚至有綠委辦公室電話被打爆，但新北市長擬參選人、綠委蘇巧慧則說從沒說反對新式核能。台北市長蔣萬安出席活動表示，民進黨過去反核立場是不爭事實，連如今使用「核管法」當年綠委一致反對，但仍呼籲政府回頭是岸，知錯能改。

蔣萬安表示，賴總統說非核家園去年達標，今年要重啟核電，引發民進黨支持者不滿、荒謬，但其實他寧可中央政府回頭是岸，知錯能改。

媒體詢問，新北市長擬參選人蘇巧慧表示從來沒有反對新式核能。蔣表示，民進黨過去10年堅持反核這是不爭事實，賴總統要使用「核管法」是當年民進黨立委一致封殺，到後來在野黨立委守下來的，「這些都騙不了人」。