風向變了？憂南部空汙 張景森喊話反核環團「提方案承擔發電責任」

重啟核電與否近日引發全台熱議，行政院前政務委員張景森23日以高雄空汙為題，稱若要改善南北空氣品質差距，須推動區域公平分擔發電責任，他希望新北、台北、桃園、基隆的反核、反天然氣接收站、反國家公園地熱環團，能提出如何承擔發電責任的方案，而非把問題推給中南部承受。

張景森今日在臉書撰文，提及昨日南下高雄市，早上本來想跑步，卻因空氣品質不佳而作罷。看著灰濛濛的天空，「不敢跑步」的心情很不好；其實近十年來高雄PM2.5年平均濃度與 AQI 不良日數已經明顯下降，但每年空氣污染超標日數仍有30~80天，約為台北市的3至5倍。

張景森分析，這樣的落差並不是地方治理能力，而是長期存在的區域性結構差異。其一原因是能源負擔的南北失衡，台灣維持南電北送的電力格局，高雄周邊密集分布大型燃煤電廠與汽電共生機組，支撐全國用電需求；當北部社會對電廠擴建與接收站設置高度敏感時，南部居民卻持續承擔發電帶來的環境成本。

張景森續指，第二是產業結構造成的治理難度差異，台北的汙染主要來自交通，屬於可以透過運輸政策逐步改善的都市型污染；但高雄則同時承擔鋼鐵、石化、發電與港口物流等固定汙染源；第三，地理條件帶來的天然限制，位於中央山脈背風側的高屏空品區，冬季大氣穩定、汙染物容易累積，加上中北部南移的跨區域汙染經常在此滯留。

他表示，如果要真正改善南北空氣品質差距，就必須推動區域公平分擔發電責任、強化國家港口的綠色治理機制，並以中央資源支持產業轉型。唯有透過制度性的調整，才能讓清新的空氣不再只是地理位置的差別待遇，而成為所有國民共享的基本生活條件。

文末他提到，自己希望新北、台北、桃園、基隆那些反核、反天然氣接收站、反國家公園地熱的環團，也能提出來要如何承擔發電責任的方案，而不是把問題推給中南部去承受。