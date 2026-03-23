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外界籲核電重啟應環評 彭啓明：我的態度就是依法行政「不需環評」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賴清德總統日前宣布核二、三具重啟條件，預計本月底將提送再運轉計畫至核安會審查，引起反核團體強烈不滿。圖為恆春核三廠。圖／聯合報系資料照
賴清德總統日前宣布核二、三具重啟條件，預計本月底將提送再運轉計畫至核安會審查，引起反核團體強烈不滿。圖為恆春核三廠。圖／聯合報系資料照

賴清德總統日前宣布核二、三具重啟條件，預計本月底將提送再運轉計畫至核安會審查。據了解，泛綠營的反核派對賴總統的說法強烈反彈，不排除透過修改環評法規要求核電廠延役必須納入環評，以技術拖延「返核」行動。環境部長彭啓明表示，環評認定標準的修正應以科學數據為基礎、通盤考量、社會共識才可行，而核電延役依目前法規的確不需環評，自己的態度就是依法行政。

賴總統日前表示，立法院通過「核管法」後，經濟部審慎評估後，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議。賴總統此說法一出，藍白要求賴總統為非核家園政策道歉，甚至綠營內部也現質疑聲浪。

針對核能延役，核安會將基於職權及專業進行審查把關，然而社會各界也有核電延役應辦理環評的聲音。彭啓明指出，現在就是根據現行法規依法行政，核安會也曾和環境部討論，表示審議重啟核電涉及的環境的議題會請環境部一起參加。

彭啓明說，環評認定標準的修正應以科學數據為基礎、通盤考量並有社會共識才可行，外界希望透過修法要求核電延役要環評，依環評立法精神是在預防及減輕開發行為的衝擊及影響，以達到環保目。然而核電延役是既有的核電廠延長使用年限，由於核能機組已完成施工建造，原則上非屬新的開發行為。

彭啓明強調，核電延役或重啟最重要的關鍵是核安問題，應由核安目的主管機關基於職權及專業進行審查把關，既定的設施延役依目前法規的確不需環評，「我的態度就是依法行政。」

核安會 賴總統 重啟核電 賴清德 核能 彭啟明

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