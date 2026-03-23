羅智強籲賴總統說清「非核賴皮」原因 酸綠支持者恐會問「重啟個屁」

賴清德總統遭質疑「非核轉彎」，國民黨立委羅智強表示，國民黨早提醒能源問題，但民進黨通通置之不理，如今賴總統「非核賴皮」，應講清楚昨非今是的理由，否則長年被民進黨洗腦、來不及與賴總統一起急轉彎的人，恐怕要問「重啟個屁！」

羅智強指出，賴總統在去年823核三重啟公投呼籲大家一起投下「不同意票」，7個月後宣布將在安全審查後重啟核二廠、核三廠，賴總統重重賞自己一巴掌，又脆又響。為何要重啟核電？賴總統說AI需要電力、因應氣候變遷的低碳需求，以及地緣政治變化，台灣要有能源韌性；不過，去年5月，行政院長卓榮泰宣布台灣進入無核時代，「國家的動能不會因此減少，支撐產業的電力不會降低。」

羅智強表示，國民黨早提醒，AI算力需要大量電力，但民進黨非說台灣不缺電；早告訴民進黨，高達8成的火力發電，與淨零碳排背道而馳；早大聲疾呼，台灣96%的能源都仰賴進口，能源韌性極度脆弱，但民進黨通通置之不理，執意廢除便宜潔淨的核電。

羅智強提到，台海還未遭遇外力阻斷能源進口，光是一個遠在中東的戰爭，就讓台灣面臨能源危機。10年非核家園大夢，導致國營慘虧、電力吃緊、綠能弊案、國安風險、環境破壞及人才斷層。

羅智強批評，廢除核四損失超過3000億元；高價補貼綠電、購電成本過高，台電大虧4500億元；反核團體還說，重啟核三將耗費超過3000億元。這些白白浪費錢，該不該向民進黨討回來？

羅智強抨擊，重啟核電，賴總統賴給在野黨修「核管法」，政府需依法行政，還賴給AI需大量電力。民進黨錯誤的能源政策，使得社會與產業付出的慘痛代價及沉重成本，可不會因為賴清德一句「依法行政」或「因應AI需求」就憑空消失。

民進黨前立委賴品妤面對核能重啟曾言「重啟個屁！」羅智強認為，現在是「非核賴皮」與「重啟個屁」對比情況，賴總統錯了就要勇敢向人民承認錯誤，誠懇道歉，講清楚昨非今世的理由，為什麼台灣不該廢核。否則，長年被民進黨洗腦，來不及與賴總統一起急轉彎的人，恐怕要問「重啟個屁！」