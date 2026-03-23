賴總統核電政策突轉彎 陳琬惠：著眼2028年大選佈局

賴清德總統被外界質疑「非核家園」政策轉彎，綠營意見分歧。民進黨前立委李文忠呼籲民進黨舉行「重啟核能大辯論」，黨内政治精英若只會跟風中央、討好同溫層，這才是民進黨的危機。民進黨立委王義川昨表示，核電重啟要「過三關」，台電要告訴大家保證安全，且說出核廢料放置地點，並讓全民聽過台電報告後都說很好，才有機會重啟，「任一關過不了，一切免談」。

2026-03-23 00:23