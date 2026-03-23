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賴總統核電政策突轉彎 陳琬惠：著眼2028年大選佈局

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠。圖／聯合報系資料照片
民眾黨宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德日前宣布核二、核三廠具重啟條件，被質疑推翻民進黨過去長期反核立場。民眾黨宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠今日接受專訪時指出，賴清德此舉背後應有兩大考量，包括中東戰事衝擊能源供應，使現行政策難以為繼，以及著眼於2028年總統大選布局。

陳琬惠今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，民進黨政府議題大轉彎不奇怪，但竟然聲稱「非核家園」有達成過就好，還是要把民進黨黨綱也修一下？賴清德重啟是正確且必要的，但藍白過去站在民生角度不斷提醒，卻被民進黨當抹黑、罷免的原因之一。賴清德應比照德國經驗出來道歉，而非不道歉不認錯，想把過去說過、做過、抹黑過的事情一筆勾銷。

陳琬惠也分析，賴清德重啟應有兩原因：一、美伊戰爭讓全球能源供給到了非常危機的狀況，行政團隊評估後認為現行能源政策難以支撐，因而轉向；二、著眼於2028年總統大選布局。她指出，賴清德評估重啟時程約為1.5年，但學界普遍認為相關程序恐需更長時間，憂心台電在政治壓力下倉促上路，反而提高風險。

核三廠 台電 非核家園

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