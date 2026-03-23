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慘痛代價 學者：現在返核已晚

聯合報／ 記者李柏澔趙容萱／連線報導

國際地緣政治劇變，賴清德總統可能重啟核電。清華大學原子科學院榮譽教授李敏昨天表示，執政黨的非核政策禁不起俄烏與中東兩場戰爭的考驗，但至今不願承認長年錯誤政策導致今日的能源困境。過去三年，台灣社會已付出慘痛代價，短期還要面對不可期的未來，斷氣、限電、電價飆漲、通膨加劇等，現在才宣布「返核」恐怕已經太晚。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，卡達是我進口天然氣的大宗國，如今中東戰事，卡達宣布暫停液化天然氣和相關產品的生產，許多國家原本就和卡達訂購天然氣，即使經濟部長龔明鑫表示「近幾個月供氣無虞」，但國際搶購變數仍相當大，未來斷氣的風險依舊很高。

葉宗洸表示，國際局勢動盪在未來只會不斷發生，加上ＡＩ產業、半導體擴廠、高耗能產業的進駐都需要大量用電，因此不能只靠不適合主力發電的天然氣，續用核電才是確保台灣能源安全的保證。

賴清德總統前天出席台中「磐石會」會長交接典禮時宣布相關政策，多位與會人士坦言訝異，被產業界視為「極強烈的政策風向球」，企業主也歡迎政府正視企業面臨的能源難題。

地緣政治 卡達 天然氣 葉宗洸 賴清德

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