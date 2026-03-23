憂心核安 反核團體怒批賴欺騙

賴清德總統日前宣布，核二、三廠具備重啟條件。反核團體昨天表示，對賴總統的決定感到相當憤怒，根本就是欺騙，落實「非核家園」才是賴總統口中的依法行政。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，對賴總統重啟核電的決定感到相當憤怒，台灣環境條件並不適合核電，地震加上斷層都多，發生核災的機率比其他國家還要大。

她也說，賴清德總統雖然提出核電重啟三原則，但核安就是無法確保，高階核廢料依現行法規和選址都無法處理，現在又要新增核廢料，根本就是欺騙；這次的重啟，總統無法牽拖別人，因為「就是總統自己想重啟核電」。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉表示，可能賴總統以前就很喜歡核電，只是沒有讓大家知道，但核二廠離山腳斷層只有短短數公里，核三廠下也有斷層構造，四十年來核電安全下莊是運氣好，賴總統必須深思。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，落實非核家園才是賴總統口中的依法行政，核管法修法也沒有規定運轉執照屆期後的核電廠一定要評估再運轉，台灣確實需要用電，但還有很多核電以外的選擇。