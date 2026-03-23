非核錯誤 蔣萬安：寧可政府回頭是岸

外界質疑，賴清德總統的「非核家園」路線轉彎。台北市長蔣萬安昨說，民進黨過去推動的反核政策完全錯誤，也耽誤台灣關鍵的發展；是否覺得賴總統硬拗？蔣表示，看到很多民眾有這樣的討論，為國家長遠好，寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。立委柯志恩說，賴此舉狠狠打臉前總統蔡英文的非核家園政策，證明民進黨能源政策是世紀大騙局。

國民黨立委許宇甄、黃健豪等人也提案修正「氣候變遷因應法」、「環境基本法」，盼將「非核家園」改為「零碳家園」，國民黨智庫同時研擬相關修法報告，將列為本會期優先法案。

蔣萬安說，賴總統的說法證明過去民進黨推動反核政策是完全錯誤，也耽誤台灣關鍵發展，民進黨政府一定要以此為鑑，絕對不要以意識形態掛帥來治理國家，必須務實面對，為過去錯誤的政策負起責任。

柯志恩質疑，行政院提出的重啟核電前提跟去年一模一樣，為何去年反核、今年不反了？到底是美國壓力或有其他考量，需要賴總統說清楚，「即使髮夾彎，但對台灣好，我們都樂觀其成」。

民眾黨主席黃國昌昨說，賴總統感謝立法院修正核管法，不僅是打臉罷免團體，更是打臉行政院長卓榮泰與無理杯葛的民進黨立委，賴起碼要以民進黨主席的身分，為民進黨鋪天蓋地的抹紅抹黑鄭重道歉。

賴清德總統被質疑政策轉彎，清華大學原子科學院榮譽教授李敏（右）昨表示，執政黨非核政策禁不起考驗，現在才宣布「返核」恐怕已經太晚；民眾黨主席黃國昌（左）呼籲，賴以黨主席身分鄭重道歉。記者胡經周／攝影

國民黨立委葉元之說，核管法修法後沒有逼政府重啟核電，台電要送審再運轉計畫就是政策髮夾彎；國民黨立委謝龍介則為賴總統打氣，希望不要受基本教義派壓力就舉棋不定，應盡速重啟核電。民眾黨立委洪毓祥說，黨團將要求行政院提出「環境基本法」修正草案，經濟部及台電也要提出白皮書，說明重啟核電時程、風險相關法制問題，並向立法院專案報告。

國民黨前主席朱立倫指出，賴政府政策急轉彎，用行動證明國民黨多年來的主張才正確，這分遲來的覺醒雖然已讓台灣社會與產業虛耗了龐大成本，至少是一個止跌停損的開始。

中廣前董事長趙少康說，錯誤的政策比貪汙更可怕，民進黨執政至少多花兩千三百億發電成本，且還沒計算火力發電帶來的空氣汙染及肺腺癌。