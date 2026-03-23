新聞眼／政策轉彎 綠委怨「被突襲」難改口

賴清德總統重啟核電的說法，被外界質疑政策轉彎。民進黨人士不諱言，不少立委感到「被突襲」，畢竟核能議題觸動黨內敏感神經，從黨內溝通、社會溝通到支持者溝通都不及格，最終只會損及執政誠信，掀起綠營風暴。

據了解，立法院自去年五月通過核管法修法後，府院黨與民進黨立委其實曾多次討論，但綠營內部對重啟核電態度分歧，唯一的共識就是府院不斷重申，核電若要重啟，必須符合核安無虞、核廢有解、社會共識等「三原則」。

黨政人士表示，核管法修法通過後，「依法行政」回應核管法修法、核電重啟已是民進黨政府難以迴避的議題。經濟部著手台電核電廠可行性評估，其中核二、核三因為有再運轉可能性，經濟部去年底就拍板，核二、核三相關再運轉計畫將在今年三月提送核安會。知情人士指出，外界或黨內稱不理解為何賴總統此時談重啟核電議題，這才是令人不理解的說法。

民進黨人士說，賴總統對核能議題並非鐵板一塊，觀察過去發言或去年核三公投後的談話，就能得知未來政策走向，但問題在於其「說一不二」的強勢領導，並未顧及基層支持者的情感，更遑論落實黨內民主溝通，縱使明白賴總統試圖務實看待能源，卻因缺乏事前協調，恐埋下內部不滿的導火線。

經濟部去年底就曾以新聞稿指出，核二、三廠具再運轉可行性；據了解，當時就讓反核立委感到不滿，私下抱怨「被打臉」，但從總統口中說出，衝擊程度更是大不同。

綠營人士指出，總統言談間容易讓支持者誤解「支持重啟」，尤其總統「感謝」立法院修核管法更顯諷刺，當時表決投票，六十名藍白立委贊成、五十一名民進黨全數反對，要當時投下反對票的執政黨立委如何自圓其說？賴政府一邊說不缺電，一邊又要重啟核電，論述邏輯根本自相矛盾。

這事件也凸顯，即使新總召蔡其昌上任後，府、院、黨團溝通仍舊不足，黨籍立委縱使明白核能論述鎖死在三原則之內，且從提出計畫到完成程序至少需耗時兩年，非迫在眉睫，但賴總統選擇在台中「磐石會」工商聚會場合來談，究竟是「講嗨了」，還是為了選舉提前「拆彈」，都讓第一線民代措手不及。

據了解，賴清德拋出重啟核電說詞後，不少綠營立委被反核團體罵翻，更傳出今年反核遊行將擴大舉辦。綠營人士憂心，選區位於核二廠所在地的新北市長參選人蘇巧慧和綠營小雞議員將首當其衝。但黨內另一派人士緩頰說，只要「三原則」的鐵律不變，核電廠重啟幾乎不可能發生，畢竟核廢料處理至今無解，更沒有縣市長會同意在轄內辦公投或存放核廢料。