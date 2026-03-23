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綠營分歧 李文忠籲舉辦重啟核能大辯論

聯合報／ 記者張策邱瑞杰葉德正黃婉婷程嘉文／連線報導

賴清德總統被外界質疑「非核家園」政策轉彎，綠營意見分歧。民進黨前立委李文忠呼籲民進黨舉行「重啟核能大辯論」，黨内政治精英若只會跟風中央、討好同溫層，這才是民進黨的危機。民進黨立委王義川昨表示，核電重啟要「過三關」，台電要告訴大家保證安全，且說出核廢料放置地點，並讓全民聽過台電報告後都說很好，才有機會重啟，「任一關過不了，一切免談」。

李文忠指出，反核是民進黨高舉四十年的神主牌，怎麼偌大的事沒有經過任何黨内、政府內部討論，以及社會及社運團體對話之前，賴總統突然就拋出來？從黨外到執政黨，民進黨就是找出社會主要矛盾、形成論述並訴諸行動，但現在慢慢失去這種習慣及能力。

前環保署副署長詹順貴批評，核管法只是增訂營運期限已經屆滿的核能機組有可以重啟的法源，並非直接立法強制重啟，何必鬼扯立法院修法，要不要重啟仍取決於行政部門決策，牽拖什麼依法行政？為了迎合產業，連自己一再重申的「須有社會共識」的條件，都可以直接丟在一旁踐踏，以後誰還要相信這個團隊講的話？是認為人民與公民團體都是笨蛋，還是自己或幕僚過於愚蠢？

民進黨前中執委洪智坤說，「非核家園」是世代跨度最大的議題，以前用了多少力氣說服人民反核，現在就要用更大的力氣溝通。「騙票」都沒那麼容易了，更何況是「說服」，「瞎挺」幫不了賴清德，反而耽誤台灣能源政策反思檢討的機會，大罷免大失敗的教訓就擺在那裡。

外界質疑是否與過去反核立場矛盾？民進黨立委吳思瑤說，現階段僅是在立法院通過相關法規後，政府依法啟動安全檢查程序，只是起步而已，距離真正重啟仍有多道關卡要通過，「八字都還沒有一撇」，不應被解讀為即將恢復運轉。

民進黨前秘書長林右昌表示，非核家園是大家共同努力的發展目標，多元的能源方案一直是政府的思考，這是嚴肅的課題，核管法規範的是條件跟程序，當然要符合民進黨一直以來的主張，也就是核能的使用，必須是在安全，且核廢料處理有所規畫的前提下進行。

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