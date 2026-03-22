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非核轉彎 民團炸鍋、綠營質疑聲起

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷張策／連線報導
賴清德（圖中）與民進黨公職曾於二○一九年參與廢核大遊行，但他前天拋出核二、核三具重啟條件，被質疑「非核轉彎」。本報資料照片
賴清德（圖中）與民進黨公職曾於二○一九年參與廢核大遊行，但他前天拋出核二、核三具重啟條件，被質疑「非核轉彎」。本報資料照片

賴清德總統前天稱「核二、核三具重啟條件」，反核團體不滿炸鍋，在野黨也質疑「非核家園」政策轉彎。賴總統昨轉圜說，去年五月十七日，核三廠二號機停轉後就達到「非核家園」目標，未來是否重啟還要看核安會審查。不過，賴總統「返核」說法一出，不少民進黨立委接到支持者抗議電話，更有消息指出今年反核遊行將擴大舉辦。

賴總統前天出席磐石會長交接典禮時表示，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議。賴總統此說法一出，藍白要求賴總統為民進黨錯誤「非核家園」政策道歉，綠營內部也現質疑聲浪。

賴總統昨早出席「全國童軍節慶祝大會」時受訪表示，核三廠二號機去年五月十七日停止運轉後，台灣就達到「非核家園」目標；前總統蔡英文二○一六年上任後積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已成功地取代核一、核二、核三廠原來的發電量。

賴總統說，這一年多來，在非核家園下，台灣所發的電力，備轉容量率大概都在百分之十左右，甚至更多，表示「台灣的電力供應是穩定的」，但台灣已進入一個新情勢，第一，我們的經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心，所需要的電力都超過原來的預估；第二，因應氣候變遷，歐盟祭出ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制），目前要求幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳，甚至零碳的要求；第三，地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳，還要有能源韌性。

總統也說，立法院核管法通過後，行政院回應民意要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。但未來是否能成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，重啟才會順利進行。

賴總統並表示，在檢討核電廠是否重啟的時候，對於先進的核能，包括核融合或ＳＭＲ是會持續關注，未來只要符合條件，政府持開放態度。另外，政府也會持續支持、推動綠能產業發展，可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。

民進黨人士憂心說，重大政策調整缺乏溝通，不只損及賴總統政治誠信，也會波及地方選情，尤其選區位於核二廠所在地的新北市長參選人蘇巧慧。蘇巧慧昨說，核能議題應以嚴謹態度面對，須符合「核能安全、核廢有解、社會有共識」三大原則，才能進入後續討論，而非倉促推動。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌說，賴總統的說明未悖離民進黨黨綱，即核能安全、核廢料及社會共識等三大前提，與民進黨過去反核立場一致。

賴清德總統昨出席全國童軍節慶祝大會致詞。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨出席全國童軍節慶祝大會致詞。記者林伯東／攝影

人工智慧 歐盟 蘇巧慧

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