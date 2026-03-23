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核二、核三廠重啟…卓揆：兩個不變 首重安全

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

行政院長卓榮泰昨（22）日表示，針對核二、核三廠重啟議題，強調兩個不變是政府始終的目標，第一是持續發展二次能源轉型，即多元綠能、深度節能、科技儲能及強化電網韌性；第二是核安無虞、核廢有解、社會有共識等核能三原則不變。在後續程序中首重安全，再來才會講求效率。

經濟部昨日表示，核三再運轉計畫3月底前將提送至核安會審查；核二則待室外乾貯設施完工，爐心內用過燃料退出後，才可進行安檢作業，初估最快應是2026年底才可展開評估重啟作業。

卓榮泰昨日表示，對於整體產業發展及國際情勢，在立法院通過核管法修法後，行政院依法對核三、核二廠展開重啟程序，在後續程序當中，第一是首重安全，一定要在完成所有安全檢查後，才是講求效率，也就是在何時能夠重啟核電廠，還須經過社會共識。

針對重啟過程，卓榮泰解釋，台電將送出再運轉計畫最終報告給核安會，一定要依照安全程序來審核，也期待社會若有高度共識、產業有高度需求，且因應國際情勢變化，核安會能在安全原則下，儘速完成必要審查。

面對新式核能，卓榮泰表示，政府全面接觸新式核能討論，在核安無虞情況下，對於新式核能的接受程度，社會會進到另外一種價值的討論。

另外經濟部周五將召開上半年電價費率審議會，中東情勢緊張，國際油氣價格大漲，物價蠢蠢欲動，但卓揆日前談到電價，強調以物價穩定為原則，據了解，4月電價凍漲機率高。

核能 中東情勢 核三廠

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