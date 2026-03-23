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賴總統：核電、綠能並行不悖

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
賴清德總統。記者林伯東／攝影
賴清德總統。記者林伯東／攝影

賴清德總統日前提到，核二、核三廠具重啟條件，引發討論，他昨（22）日表示，台灣面對新情勢，能源必須量足、低碳且具韌性，為回應民意，台電向經濟部提出核電重啟申請，但他強調，會持續推動各項綠能，可以並行不悖。

賴總統日前在台中磐石會長交接典禮上，主動提及核電議題，引起外界熱烈討論，有反核團體質疑政府將非核家園目標拋諸腦後；亦有產業界人士對政府務實回應能源議題表達肯定。

賴總統昨日出席童軍節慶祝大會，針對能源議題發表談話。他表示，核三廠2號機在2025年5月17號停止運轉後，台灣就成功進入非核家園，前總統蔡英文2016年上任後所推動的綠能產業，包括太陽光電、風力發電等，也已成功取代核二、核三廠原先發電量。

賴總統強調，這一年來在非核家園情況下，台灣電力備轉容量率大約在10％左右、甚至更多，表示台灣電力供應穩定，代表台灣已走過能源轉型的重要階段。

但與此同時，台灣也面臨新的挑戰。賴總統指出，台灣已進入一個新的情勢，第一，經濟有非常明顯的發展，再加上AI時代建置算力中心所需電力，都超過原來預估；第二，歐盟因氣候變遷提出碳邊境調整機制（CBAM），目前已提出擴大數項產品，未來進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳要求；第三，因地緣政治變化，台灣電力建置除了量要足、要低碳外，還要具能源韌性。

賴總統指出，在立法院通過核管法後，行政院回應民意要求，讓台電向經濟部提出申請核電重啟，未來是不是能成功重啟，還要看核安會審查，要重啟一定要符合「安全無虞、核廢有解、社會有共識」等條件，三原則缺一不可。

賴總統強調，在檢討核電廠是否重啟時，對於先進核能包括核融合、SMR，將持續關注，未來只要符合條件，政府持開放態度；另也會持續支持綠能產業發展，包括風電、太陽光電、小水力、氫能發電等，都會持續推動，多元能源可並行不悖，沒有任何矛盾跟衝突，「我們的目標很清楚：讓台灣更具韌性，支撐產業發展，帶動社會穩定前行。」

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