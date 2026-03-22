藍營批綠非核家園轉彎 林右昌：國民黨不用往臉上貼金

賴清德總統宣布「核二、核三具重啟條件」，3月底將送核安會審議，被藍營質疑非核家園轉彎。民進黨前秘書長林右昌今天表示，國民黨不用借題發揮，自己臉上貼金，非核家園是各政黨大家的共識，且完成在法律裡面，台灣持續受到中國的侵擾跟威脅，維持能源韌性是很重要的課題，如果沒有這些因素的話「我想思考選項還有更多元」。

林右昌說，非核家園是國家、全民大家共同努力的發展目標，多元的能源方案一直是政府在做思考的，這是個嚴肅的課題，大家可以一起來討論與檢視，核管法其實規範的是條件跟程序，當然要符合民進黨一直以來的主張，也就是核能的使用，必須是在安全，而且核廢料處理有所這個規畫跟結果的前提之下進行。

林右昌說，國民黨不用見獵心喜我自己臉上的貼金，因為這個是1個嚴謹的、1個程序。