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曾貼「沒國家核電廠重啟」 范雲社群遭網友灌爆：原來最想罷賴總統？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統指出核二、三廠具備重啟條件，被外界認為就是要重啟核能；民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出，近兩天留言不斷，當中不少批評，更多則嘲諷：「原來最想罷賴總統？」

賴總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。

賴總統此言一出，引發各界討論，由於過去眾多民進黨立委反核，因此也遭網友檢視過去言論。其中范雲過去Threads貼文曾說「沒有國家核電廠重啟」，該貼文也迅速被網友灌爆。

范雲該貼文是在去年「核管法」修法期間，立法院院會表決後，她發「快訊」指「藍白搶先全世界，讓台灣成為全球第一個重啟核電廠粗暴法制化的國家，剛剛三讀通過！到目前為止，沒有一個國家在核電廠除役後，要重啟的例子。請大家該罷就罷！」

該貼文直到目前還有眾多網友持續留言中，不少網友批評「潮水退了就知道誰沒穿褲子」、「當時是再反對什麼」、「民進黨要下台了嗎」、「之前整天反對的就是民進黨」；也不少網友嘲諷「要罷免賴清德了嗎？」、「罷免賴清德你我有責」、「原來妳最想要罷免的是賴總統？」

民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出並灌爆。圖／取自Threads
民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出並灌爆。圖／取自Threads

核二 台電 范雲 民進黨 賴清德

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賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計畫至核安會審查；今再指出，2025年核二2號機停止運轉後，台灣就已經成功進入非核家園了。反核團體表示，可能賴總統從以前就喜歡核電，只是沒有讓大家知道，如果賴總統強調依法行政，落實非核家園才是依法行政。

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