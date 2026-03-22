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「一定要內部激辯」李文忠：民進黨應辦核電大辯論 不能只討好同溫層

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
李文忠。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
李文忠。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

賴清德總統表態，核二、核三發電廠具備重啟條件，綠營同志對此頗多錯愕與質疑，藍營則諷刺「何必當初」。對此，民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠表示，民進黨當年起家的關鍵，就是針對社會問題進行辯論，形成論述與政策，如果只知跟風中央、討好同溫層，才是黨的最大危機，因此他主張，應該重啟核能大辯論。

李文忠說，作為反核運動的追隨者，他要「逆風表態」：贊成賴總統提出的方向及思辯，至於結論還早。他表示，去年重啟核三公投辯論時，民進黨代表的發言陳舊，對於當下面對的地球暖化、空氣污染、電力不足、電價昂貴、台海風雲下的能源進口脆弱性，完全沒有回應，實在令人瞠目更令人憂心。然而，反核是民進黨高舉40年的神主牌，一旦放棄，恐怕會引起綠營軒然大波。

他因此強調，「一定要內部激辯」、「軒然大波才是好事」。偌大事情怎麼可以沒有任何黨内與政府內部的討論，在與社會與社運團體對話前，總統突然就抛出來？「民進黨怎麼了？政府怎麼了？」

李文忠說，從黨外到民進黨，起家的關鍵就是先找出社會主要矛盾，然後形成論述並訴諸行動。例如黨外時期的「民主vs.威權」、「本土vs.外來」。他質疑，民進黨正慢慢失去這種習慣及能力，黨内政治菁英只會跟風中央、討好同溫層，不思考不研究不辯論，這才是民進黨的危機。

退輔會 李文忠 賴清德 民進黨

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