許宇甄籲賴總統正視過去「我是人，我反核」效應 向全民道歉

賴清德總統昨天表示將「依法行政」評估重啟核二、核三廠，國民黨立委許宇甄今天表示，民進黨過去粗暴封殺核能，國民黨與民間為此發起以核養綠公投，卻遭民進黨政府以行政手段卡關；樂見賴總統如今遵守該公投結果，那也應廢除民進黨非核家園神主牌，更該正視過去「我是人，我反核」引發的效應，向全民說明並道歉。

許宇甄批評，台電早在2014年即完成核二廠延役準備，所需經費估算僅約100億元，成本低、效益高，完全具備延役條件。然而，民進黨上台後，卻為了推動「非核神主牌」，在2017年強行修正「電業法」第95條，將核電除役時程入法，粗暴封殺核能，無視能源現實與專業評估。

許宇甄指出，國民黨與民間團體為此發動以核養綠公投，2018年公投否決電業法第95條「2025核能發電機全面停止運轉」，人民用選票表達「以核養綠」的務實選擇，但民進黨政府卻充耳不聞，改以行政手段卡關核二、核三延役，架空公投結果、踐踏民主制度。

許宇甄抨擊，民進黨錯誤的能源政策已使國安出現重大危機，當穩定核能被棄置，台灣高度依賴進口天然氣，但安全存量僅11天，一旦國際局勢動盪或運輸受阻，台灣電力系統立即陷入危機，更讓國安出現重大破口。近期美伊衝突更凸顯台灣能源體系缺乏韌性，風險已迫在眉睫。

許宇甄還批，能源轉型已淪為特定人牟利工具，「綠能蟑螂」橫行無阻。民進黨推動非核政策過程中，衍生出利益輸送、資源分配不公，甚至牽動88槍的治安事件。綠友友們在政策護航與補貼機制下快速累積財富，在短時間內累積上億資產，嚴重背離能源轉型初衷。

許宇甄強調，樂見賴總統遵守以核養綠的公投決定，行政院更應依法行政，讓通過的法律盡速執行，未編的軍人加薪、警消退撫預算趕緊重編。賴總統兼任民進黨主席，也應廢除民進黨非核家園神主牌，更應正視過去「我是人，我反核」向全民說明並道歉。