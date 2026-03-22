賴總統「依法行政」估重啟核能 黃健豪籲核安會跳脫政治修辭恢復核電

賴清德總統指出政府「依法行政」評估重啟核二、核三，震驚各界。國民黨立委黃健豪指出，核管法最終修法文字就是「經營者得向主管機關申請」，希望經濟部、核安會跳脫政治修辭，恢復核電，因為在錯誤的物理論述上，補上核能的是滿滿的煤炭天然氣及鈔票。

賴總統昨天表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，台電評估第二、三核能發電廠具重啟條件，現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。此舉也引發在野開酸，不過民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨天也說，政府啟動相關作業是依據立院修法。

黃健豪指出，核管法修法時，他是第六條修法的提案人之一，最終的修法文字就是「運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。」希望經濟部、核安會負起專業責任，跳脫政治修辭，讓核電廠恢復運作，搶救台灣千瘡百孔的能源政策。

黃健豪感嘆，反核走向返核，能源電力終究是物理問題；賴總統總算願意誠實面對能源電力短缺的問題，在台中眾多企業家面前宣布重啟核電廠。2025非核家園從一開始就是個錯誤，因為它建立在錯誤的物理論述上，幻想台灣的天然環境，太陽能、風力和不知道技術在哪的地熱和潮汐可以取代穩定的核能發電。

黃健豪批評，從頭到尾，補上核能的不是那些乾淨的幻想，而是滿滿的煤炭天然氣及鈔票。直到美國跟伊朗開戰，天然氣來源不夠，不夠就是不夠，終於想到這世界上還有一個所有先進國家都還在使用的核能發電技術。路線轉向的歷史時刻，國民黨確實比執政黨更早務實面對，在許多法律文件上簽名，初衷就是希望為台灣的能源找一條延續下去的道路。