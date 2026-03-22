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核電議題發酵 吳思瑤：仍在起步階段、軍購案才是當務之急

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨立委吳思瑤今表示，核電議題目前仍在初步階段，「現在最急迫的是軍購案」。記者張策／攝影
民進黨立委吳思瑤今表示，核電議題目前仍在初步階段，「現在最急迫的是軍購案」。記者張策／攝影

賴清德總統日前表示核二、核三廠已啟動重啟相關程序，引發外界關注與討論。對此，民進黨立委吳思瑤今在新莊陪同議員參選人吳奕萱車掃時表示，核電議題目前仍在初步階段，社會不應過度解讀，「現在最急迫的是軍購案」。

吳思瑤指出，外界質疑是否與過去反核立場矛盾，但她強調，現階段僅是在立法院通過相關法規後，依法啟動安全檢查程序，「只是起步而已」，距離真正重啟仍有多道關卡要通過，「八字都還沒有一撇」，不應被解讀為即將恢復運轉。

她進一步表示，核電議題屬於長期政策，相關評估與審議需以年為單位推進，反觀當前最重要的，是即將在立法院審查的軍購案，「是以天為單位，1天都不能等」，攸關國家安全與整體防衛量能，應優先處理。

吳思瑤也批評，部分藍營人士與支持者過度炒作核電議題，營造「即將重啟」的氛圍，與實際程序落差甚大，呼籲社會理性看待，不必過度躁進。

此外，她也再度為吳奕萱拉票，指出新莊市議員初選民調即將登場，呼籲支持者把握關鍵時刻，支持民進黨參選人吳奕萱，「事情有輕重緩急」，盼集中力量完成眼前最重要的任務。

核電 賴清德 吳思瑤 軍購

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